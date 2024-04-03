Храм Аполлона в Дидимах: как посетить самый большой храм Малой Азии

Святослава Прокофьева

При посещении турецких курортов около Бодрума или Измира стоит обратить внимание на храм Аполлона в Дидимах - самый большой храм Малой Азии и третий по величине в античном мире. Расскажем, где находится храм Аполлона в Дидимах, как до него добраться и что посмотреть в Дидиме и в окрестностях.

Этот огромный храм, посвященный богу Аполлону, обратил на себя внимание многих царей и фараонов благодаря пророчествам живущего в нем оракула. Оракулы имели очень большое значение в древнем мире, а по известности оракул при храме Аполлона в Дидимах уступал только Дельфийскому оракулу.

Где находится храм Аполлона в Дидимах?

Храм Аполлона в Дидимах или Дидимайон расположен на территории современного курорта Дидим, который находится на юго-западе Турции. Этот омываемый водами залива Гюллюк в Эгейском море город относится к провинции Айдын. Расстояние от Бодрума до Дидима - 97 км, а от Измира до Дидима - 160 км.

Эгейское побережье Турции укрывают руины древнегреческих, эллинистических и древнеримских городов, оставшихся от населявших эту местность цивилизаций. В древности эта область была известна как Иония, города которой были основаны древнегреческими племенами.

Когда был основан храм Аполлона в Дидимах?

Античный город Дидима или Дидимы был основан в I тысячелетии до н. э. недалеко от еще более древнего ионийского города Милет. Эти два центра связывала “священная” дорога протяженностью менее 20 км. Место для храма было выбрано не случайно: существовала легенда, указывающая, что там был рожден бог Аполлон, сын Зевса и Лето. У Аполлона была сестра-близнец Артемида, поэтому в Дидиме был построен храм и в честь нее, который назывался Артемисион. Классическим местом рождения Аполлона и Артемиды считается греческий остров Дилос, но есть и другие версии, и Дидима - одна из них.

Город назвали Дидима или “близнецы” по-древнегречески, а к VII веку до н. э. об оракуле при храме Аполлона знают уже в других государствах и передают с паломниками дары. Первый храм Аполлона представлял собой небольшое сооружение VII века, пришедшее на смену храму еще догреческого культа. Второй храм был построен в VI веке до н. э., когда Дидима входит в состав Милета. В V веке до н. э. храм был разграблен и разрушен персидскими царями, сначала Дарием I, потом Ксерксом I.

В 334 г. до н. э. Александр Македонский отвоевал Милет у персов, примерно в это же время началось строительство нового храма Аполлона, руины которого видят современные туристы. Строительство третьего храма Аполлона в Дидиме длилось веками и даже к IV веку н. э. он оставался незавершенным. Однако это не помешало ему стать третьим по величине в античном мире после храма Артемиды в Эфесе и храма Геры в Самосе. Если бы строительство завершили, храм Аполлона в Дидиме был бы самым большим храмом эллинского мира.

Храм Аполлона в Дидимах особенно процветал в I-II веках н. э., но уже в IV веке предсказания оракула прекратились по указанию византийского императора Феодосия. В XV веке из-за землетрясений жители покидают Дидиму, город заселяют заново только через три столетия.

Как добраться до храма Аполлона в Дидимах?

Дидим находится в довольно удачном положении: почти на равном расстоянии от двух крупных турецких аэропортов. Ближайший - аэропорт Бодрум-Милас, расположенный в 64 км. На машине оттуда ехать до Дидима 1 час 10 минут. На общественном транспорте из Бодрума добраться немного сложнее, из аэропорта прямых рейсов нет, но с междугороднего автовокзала Бодрума идет автобус до Дидима. Их Бодрума также возят много однодневных экскурсий, которые обычно совмещены с посещением других древних городов Милет и Приена.

Аэропорт Измира имени Аднана Мендереса находится в чуть более полутора часах езды к северу от Дидима, в 144 км. Из Измира туристы предпочитают посещать храм Аполлона во время однодневной поездки с экскурсией, в том числе на яхте. Из городов Кушадасы или Сельчука на общественном транспорте придется добираться с пересадкой через город Сёк, откуда идет долмуш до Дидима - 40 минут. От автовокзала Дидима до храма Аполлона идти пешком 40 минут, от пляжа Алтынкум идти 55 минут, либо можно доехать на городской маршрутке.

Что посмотреть в Дидиме?

Главная достопримечательность города - это храм Аполлона, который лежит в руинах, оставленных землетрясением. Кроме колонн и стен можно увидеть скульптурные изображения Медузы-Горгоны и львиных голов.

Кроме храма Дидим известен своими пляжами. Самый популярный пляж Дидима называется Алтынкум. Расположенный всего в 2 км от центра города, этот пляж получил свое название из-за золотистого цвета песка. Этому пляжу присвоен статус “Голубого Флага”. Около него есть масса ресторанов, баров и кафе. Также хорошие пляжи в этом районе - Манастыр Кою, Ченнет Кой и Инжекум.

В Дидиме также стоит посетить рынок и аквапарк, а из Алтынкума отправляется множество яхт на морские прогулки к близлежащим лагунам и островкам.

Сколько стоит посещение храма Аполлона в Дидиме?

Входной билет в храм Аполлона в Дидиме стоит 6 евро. Археологическая площадка открыта каждый день с 08:30 до 17:00, но касса закрывается раньше на полчаса.

Что посмотреть в окрестностях Дидима?

Остров Саплы или "остров с ручкой", названный так из-за его формы, расположен в 15 км от Дидима. Остров образовался из вулканического пепла после извержения вулкана в Эгейском море и во время отлива до него можно дойти пешком с берега.

Древние ионийские города Милет и Приена находятся в 20 и 42 км от Дидима соответственно. В Приене есть руины храма Афины, а в Милете - археологический музей, римский театр, термы Фаустины и другие руины. Посещение храма Афины в Приене стоит 4 евро, а билет на осмотр руин и музея Милета стоит 6 евро.

Рядом с Милетом есть симпатичная деревня Аккей с каменными домами и оливковыми рощами.

Неподалеку от Дидима у подножия горы Бешпармак (Латм) есть крупное озеро Бафа, которые когда-то было частью Эгейского моря. У береговой линии озера создан природный парк, где обитает много видов птиц. От Дидима озеро находится примерно в 20 км и это отличная однодневная локация для любителей природы.

В 90 км от Дидима находятся древние руины Эфеса - одной из главных достопримечательностей Турции. Люди приплывают на круизных лайнерах и приезжают со всей Турции, чтобы увидеть этот древний город туристы приезжают со всего мира, поэтому его точно не стоит пропускать.