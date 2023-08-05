Какие розы воспевают поэты: дамасские, турецкие, болгарские

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мало какой цветок имеет столь славную и загадочную историю как роза. Из-за своей красоты многофункциональности использования и широты распространения роза превратилась в источник для красивых поэтических сравнений.

Чтоб добиться любви самой яркой из роз,

Сколько сердце изведало горя и слез.

Посмотри: расщепить себя гребень позволил,

Чтобы только коснуться прекрасных волос.

Омар Хайям

О какой именно розе пишет поэт? Этот сорт роз издавна считался украшением персидских и арабских садов. Она имеет крупные бутоны разных оттенков, от белого и нежно-розового до алого. По исламскому преданию именно белая роза была создана из капли пота Пророка, и стала олицетворением красоты и величия на земле. У этого цветка было много названий – дамасская, турецкая, болгарская роза.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожалуй, что именно об этом чуде писал Омар Хайям. А спустя много столетий ему вторил Вильям Шекспир:

Ее глаза на звезды не похожи

Нельзя уста кораллами назвать,

Не белоснежна плеч открытых кожа,

И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,

Нельзя сравнить оттенок этих щек.

А тело пахнет так, как пахнет тело,

Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,

Особенного света на челе.

Не знаю я, как шествуют богини,

Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,

Кого в сравненьях пышных оболгали.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цветы отличаются большим количеством лепестков в бутоне и его раскрытием. До того, как в Европе появились китайские розы, они были единственными известными европейцам, которые обладали способностью ко второму цветению в течение сезона, а их продолжительность жизни в среднем составляет 30 лет.

Это культивируемый цветок, который не встречается в диком виде. Анализ ДНК четырех старинных сортов роз показал, что они произошли в результате скрещивания шиповника мускусного, шиповника французского и т.н. шиповника Федченко. Недавние генетические тесты также указывают на вероятное происхождение сорта в предгорьях Центральной Азии или Ирана, но при этом сразу несколько других регионов Востока оспаривают это право.

Розы в парфюмерии, кулинарии и медицине

При этом розы были не только красивы, но и обладали рядом уникальных свойств. Например, выступая как источник для производства знаменитого розового масла. Извлечение эфирного масла из цветов розы началось с 7 века нашей эры. Хорошо известны не только парфюмерные, но и лечебные свойства масла: противовоспалительные, антисептические, бактерицидные, успокоительные.

В Турции лепестки роз часто использовались для приготовления сладостей, например, в османской кухне особой популярностью пользовался шербет со вкусом розы. В старину розы использовали и при приготовлении основных блюд, таких как тушеное мясо.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Розовая вода использовалась и используется в религиозных церемониях. Особенно популярна она у мусульман Ближнего Востока в месяц Рамадан, когда многочисленные повара используют ее для приготовления блюд на ифтар и праздничных угощений во время Ид-аль-фитр и Ид-аль-адха, а также добавляют в напитки и традиционные арабские сладости. Наибольшее количество розовой воды в древности производила Персия. Источники утверждают, что халиф Мамун получал ежегодно от персидской провинции Фарзистан по 30 тыс. сосудов розовой воды, поэтому долина в окрестностях города Шираз называлась Гюлистан (Розовая долина).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как розы проникли в Европу

Не менее интригующая история связана с проникновением этого сорта роз в Европу. Историки до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Есть версия, согласно которой в Европе этот сорт был хорошо известен еще в эпоху Римской империи. В обоснование данной точки зрения указывают, что подобные цветы изображали на фресках, найденных на территории Древней Помпеи. Напротив, консерваторы от истории настаивают, что Rosa damascena была завезена в Европу из Сирии только в 1875 году, когда Дамаск уже был частью Османской империи. После чего названия "турецкая" и "дамасская" часто стали восприниматься как синонимы.

Большинство же авторов относят появление дамасской розы в Европе к эпохе крестовых походов. В середине XII века Роберт из Дре, по прозвищу Великий – пятый сын Людовика VI Французского участвовал в осаде Дамаска. Экспедиция сложилась неудачно. После пересечения византийской территории и вступления в Анатолию армии Людовика VII французского и Конрада III германского были по отдельности разбиты турками-сельджуками. Осада Дамаска, по слухам, была снята после того как рыцари тамплиеры приняли взятку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роберт де Дре в полной мере пережил все перипетии неудачного похода, но благополучно вернулся в Европу. Однако не с пустыми руками. Именно ему приписывают доставку дамасской (турецкой) розы из Сирии в христианский мир. Правда, сведения в источниках существенно расходятся, а во многих изданиях утверждается, что это граф Брюйе столетием позже привез розу из Дамаска во Францию. В некоторых интернет публикациях граф Брюйе и де Дре, похоже, объединяются в одно лицо. Но эта историческая дискуссия только добавляет интереса к прекрасному цветку Востока.