Почему в восточной культуре роза – особый символ

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Влияние розы на тюркскую культуру можно проследить с эпохи Османской империи до наших дней. Какое значение в восточно-исламской литературе имеет роза, почему этот цветок не просто символ красоты с приятным ароматом – расскажем в этом материале.

Цветок играет большую роль в кулинарии, парфюмерии, поэзии и литературе, в честь розы называют дочерей.

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Османские литературные деятели говорили:

Если есть султанша всех цветов, расцветающих с приходом весны, то это роза.

Цветок не просто красив, его полезные свойства используются в косметологии, фармацевтике, кулинарии. Турция и Иран обеспечивают более 50% мирового экспорта этих цветов.

Роза на языке цветов

Красная роза чаще всего является символом любви или даже страсти, розовую же могут преподнести, если хотят подчеркнуть женственность или же в знак симпатии и влюбленности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роза в литературе

Османское государство было буквально розовой цивилизацией. Розы высаживались во многих городах. Классическая османская поэтическая традиция дивана часто прибегала к образам, связанным с ароматом и цветом розы, другие же цветы значительно отставали в этом плане. В стихах цветок олицетворяется и этот прием используется для обращения к влюбленному. Порой проводится параллель между физическим и духовным состоянием влюбленного и этого цветка.

Также в литературе часто возникал образ соловья. Между соловьем и розой существует нескончаемая история любви, которую авторы порой связывают со своей личной историей. Так, может быть сюжет, в котором соловей влюблен в розу, но охотник поймал его и держал в клетке. Соловей постоянно мечтает однажды встретиться с цветком. Поскольку он отделен от своей любви, то выражает свое отношение к ней через песню.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роза в архитектуре и искусстве

Розы используют в узорах, украшающих миниатюру. Этот образ часто фигурирует в качестве мотива в османской архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Известен портрет султана Мехмеда II (Завоевателя), который держит в руке розу и наслаждается ее ароматом.

Роза в косметике и блюдах

Роза - важный ингредиент кулинарной культуры и парфюмерии. Одним из примеров блюд с использованием розы является гюллач, символический османский десерт Рамадана. Само название "гюллач" сочетает в себе два слова, которые буквально означают "еда с розами". Во времена османов в тесто этого блюда часто добавляли розовую воду. Розовое масло, розовая вода, рахат-лукум, варенье из лепестков розы, щербет из роз – это лишь немногие примеры использования роз в кулинарии.

Розовая вода часто может использоваться в качестве косметики и парфюма. Также известны целебные свойства розовой воды: она поможет снять воспаления и покраснения на коже.