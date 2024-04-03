Вестник Кавказа

Цветочного вора поймали в Хасавюрте

Цветочного вора поймали в Хасавюрте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Хасавюрте задержан мужчина, который украл цветы на 10 тыс рублей. Похищенное вернули владелице, материал для принятия процессуального решения собран.

Житель Хасавюрта задержан по подозрению кражи цветов, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Республики Дагестан.

Как заявили в ведомстве, в полицию поступило заявление от 40-летней женщины, которая рассказала о краже цветов на 10 тыс рублей во время разгрузки.

Вором оказался 48-летний мужчина. Он планировал избавиться от краденного на продуктовом рынке, чтобы приобрести алкоголь. Вор хотел продать товар за 1,5 тыс рублей.

Отмечается, что все цветы, которые украл задержанный, вернули владелице. В МВД добавил, что материал для принятия процессуального решения собран.

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