Вестник Кавказа

Парки Краснодара к маю украсят десятки тысяч цветов

Парки Краснодара к маю украсят десятки тысяч цветов
© Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Столица Кубани готовится к весне, красоту расцветающей весенней природы можно будет увидеть в многочисленных парках Краснодара – здесь к наступлению мая высадят 46 тысяч самых разнообразных видов цветов.

Клумбы многочисленных парков столицы Кубани с приходом весны расцветут тысячами разнообразных летних цветов, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Новые цветы вырастут в краснодарских парках Рождественский, Городской сад, Чистяковская роща, Солнечный остров, Старая Кубань и имени 30-летия Победы – их клумбы украсят разноцветные петунии, маттиолы, газании, алиссумы, георгины, вербены, сеткреазии и другие летние цветы – всего их высадят 46 тысяч, передает портал Юга.ру.

Работа по выращиванию цветов нелегкая, при этом задействованы и городские теплицы - часть цветов выращивают в них, а остальные покупают в питомниках.

Высаживать цветы озеленители начнут в апреле, расцветут они к майским праздникам.

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