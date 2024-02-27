Буйство цвета и красок: какими цветами Москва встречает 8 марта?

Приближается 8 марта – праздник женщин и весны. И лучший подарок в этот день – цветы. Представляем фото мимозы, тюльпанов, нарциссов, которые принесут настоящее весеннее настроение!

До 8 марта осталось совсем немного. Международный женский день уже давно стал праздником хоть и ранней, но весны.

Весеннее настроение создают яркие ароматные букеты цветов, которые принято дарить на 8 марта. Тюльпаны, мимозы, нарциссы, лилии – все это буйство красок и запахов радует глаз и душу.

Представляем самые красивые и яркие фото цветов на 8 марта.