Вестник Кавказа

Буйство цвета и красок: какими цветами Москва встречает 8 марта?

"Вестник Кавказа"
Приближается 8 марта – праздник женщин и весны. И лучший подарок в этот день – цветы. Представляем фото мимозы, тюльпанов, нарциссов, которые принесут настоящее весеннее настроение!

До 8 марта осталось совсем немного. Международный женский день уже давно стал праздником хоть и ранней, но весны.

Весеннее настроение создают яркие ароматные букеты цветов, которые принято дарить на 8 марта. Тюльпаны, мимозы, нарциссы, лилии – все это буйство красок и запахов радует глаз и душу.

Представляем самые красивые и яркие фото цветов на 8 марта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Продажа цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в ГУМе
Крокусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Крокусы
Продажа цветов в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в Петровском пассаже
Продажа цветов в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в Петровском пассаже
Весеннее оформление ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тюльпаны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Тюльпаны
Продажа цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в ГУМе
Продажа цветов в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в Петровском пассаже
Мимоза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мимоза
Продажа цветов в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в Петровском пассаже
Продажа цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в ГУМе
Продажа цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в ГУМе
Продажа цветов в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в Петровском пассаже
Ранункулюс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ранункулюс
Цветочная композиция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветы в Петровском пассаже
Продажа цветов в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в Петровском пассаже
1315 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Женщинам на день разрешат бесплатно пользоваться транспортом в Ереване

Женщинам на день разрешат бесплатно пользоваться транспортом в Ереване

Россияне будут праздновать Восьмое марта три дня

Россияне будут праздновать Восьмое марта три дня

Сочи в марте - отели на праздники загружены на 75%

Сочи в марте - отели на праздники загружены на 75%

Символ 8 марта – мимоза, которая на самом деле акация

Символ 8 марта – мимоза, которая на самом деле акация

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы