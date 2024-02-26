Вестник Кавказа

Россияне будут праздновать Восьмое марта три дня

Девушка фотографируется на фоне украшенного мимозой магазина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России начинается сокращенная рабочая неделя в связи с тем, что 8 марта приходится на пятницу. Кроме того, в четверг рабочий день сокращается на час.

Международный женский день в РФ – праздничный. В соответствии с общей практикой, когда этот день приходится на будний день, он становится выходным, а рабочий день, предшествующий празднику, сокращается на один час.

«Россияне, которые работают в режиме пятидневной недели, будут отдыхать три дня подряд - 8, 9 и 10 марта»

– постановление правительства

Для точного планирования своего рабочего графика и отдыха россиянам нужно ознакомиться с официальным календарем праздников и выходных на год, который утверждается правительством РФ и обычно публикуется на официальных ресурсах, таких как сайты государственных органов или национальных информационных агентств.

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