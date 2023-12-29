Вестник Кавказа

Власти Ставрополя организуют ярмарку к 8 марта

Власти Ставрополя организуют ярмарку к 8 марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе 2 марта пройдет ярмарка, приуроченная к Международному женскому дню. Торговые точки будут открыты с 9:00. На ней выступят музыкальные коллективы.

Администрация Ставрополя организует 2 марта ярмарку, она будет приурочена Международному женскому дню, сообщает пресс-служба мэрии.

Торговые точки откроются в 9:00 мск на площади 200-летия. Местные фермеры и ремесленники будут продавать свою продукцию. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести сувениры, эксклюзивные украшения, игрушки, кожаные изделия и многое другое.

Своим творчеством участников порадуют местные музыкальные коллективы "Ставропольское раздолье" и "Искорка".

Стоит добавить, что цветочные базары в городе откроются ближе к 8 марта.

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