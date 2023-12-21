На ярмарках в Ставрополе распродали свыше 100 тысяч яиц

Предновогодние ярмарки в Ставрополе посетили свыше 10 тыс человек. На них было продано свыше 100 тысяч яиц. Похожие торговые точки были установлены в других частях региона.

За время проведения двух предновогодних ярмарок в Ставрополе было реализовано свыше 100 тыс яиц, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Ставропольского края.

Как отметили в ведомстве, на торговых точках в краевом центре побывало более 10 тыс человек. Продукция реализовывалась почти без наценки. Десяток яиц можно было приобрести за 90 рублей, сейчас их реализация приостановилась.

Стоит добавить, что аналогичные ярмарки проходили и в других частях региона. Как заключили в министерстве, ярмарочный сезон в крае подошел к концу, однако в следующем году он возобновится.