Куриные яйца вызвали ажиотаж на ярмарке в Ставрополе

В Ставрополе во время ярмарки образовалась очередь за куриными яйцами. Люди разбирают яйца, которые оказались дешевле на 20 рублей. Толпа оставила после себя пустые лотки.

Жители Ставрополя устроили давку на ярмарке выходного дня, образовав большую толпу возле грузовика с дешевыми куриными яйцами.

Как пишет телеграм-издание "Нетипичный Ставрополь", местные жители ринулись разбирать яйца, которые оказались дешевле на 20 рублей. Толпа после себя оставила пустые лотки.

Ранее сообщалось, на выходных в регионе состоятся ярмарки выходного дня. Жителям выпадет возможность, помимо яиц от 90 рублей, купить и другие товары, в том числе мясную продукцию по низким ценам.