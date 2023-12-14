Яичные ярмарки пройдут на Ставрополье в выходные

Продуктовые ярмарки с широким ассортиментом куриных яиц и мяса организуют власти Ставропольского края. Первая такая ярмарка уже прошла в Ставрополе – она вызвала большой интерес у горожан.

Ярмарки по продаже яиц и курятины состоятся в ближайшие выходные на Ставрополье, рассказали в краевом Минэкономразвития.

В общей сложности планируется запустить более 200 таких торговых территорий. На них будет представлен большой выбор яиц от фермеров. Купить там можно будет и куриное мясо.

В самом Ставрополе всех желающих ждут в субботу на Крепостной горе. Торговля откроется в 8 утра и будет продолжаться до 16.

Место и время проведения ярмарок в других районах их жители могут узнать в администрациях.

В ведомстве подчеркнули, что дефицита яиц на Ставрополье нет.

Отметим, что одна ярмарка яиц уже прошла в Ставрополе в прошлые выходные. На улицу Доваторцев за продукцией местных фермеров пришли более 5 тыс человек. Купить десяток яиц там можно было от 90 рублей.