Яичные ярмарки пройдут на Ставрополье в выходные

Ярмарки по продаже яиц и курятины состоятся в ближайшие выходные на Ставрополье, рассказали в краевом Минэкономразвития.
В общей сложности планируется запустить более 200 таких торговых территорий. На них будет представлен большой выбор яиц от фермеров. Купить там можно будет и куриное мясо.
В самом Ставрополе всех желающих ждут в субботу на Крепостной горе. Торговля откроется в 8 утра и будет продолжаться до 16.
Место и время проведения ярмарок в других районах их жители могут узнать в администрациях.
В ведомстве подчеркнули, что дефицита яиц на Ставрополье нет.
Отметим, что одна ярмарка яиц уже прошла в Ставрополе в прошлые выходные. На улицу Доваторцев за продукцией местных фермеров пришли более 5 тыс человек. Купить десяток яиц там можно было от 90 рублей.