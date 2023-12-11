ФАС: цены на яйца в России снизятся в 2024 году

К концу января в России должны понизиться цены на куриные яйца, считают в ФАС.
Глава ФАС Максим Шаскольский дал ответ на вопрос о том, когда можно ждать снижения цен на яйца в стране.
"Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц - полтора"
– глава ФАС
В настоящее время антимонопольная служба ищет признаки сговора производителей.
"У нас крупнейший производитель занимает 5% рынка, а у нас меры антимонопольные работают в отношении доминирующих компаний. <…> По яйцу у нас сотни компаний, крупных доминирующих нету, поэтому мы ищем признаки нарушения антиконкурентного соглашения"
– Шаскольский
С начала года яйца подорожали в стране почти на 37%. Вскоре в Россию поставлять яйца начнут несколько импортеров, среди них Азербайджан, Иран, Турция. Пошлины на ввоз яиц в РФ сняли, чтобы нормализовать цены.