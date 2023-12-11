Вестник Кавказа

ФАС: цены на яйца в России снизятся в 2024 году

ФАС: цены на яйца в России снизятся в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФАС ищет признаки сговора производителей яиц. Снижения цен можно ждать не раньше 2024 года.

К концу января в России должны понизиться цены на куриные яйца, считают в ФАС.

Глава ФАС Максим Шаскольский дал ответ на вопрос о том, когда можно ждать снижения цен на яйца в стране.

"Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц - полтора"

– глава ФАС

В настоящее время антимонопольная служба ищет признаки сговора производителей.

"У нас крупнейший производитель занимает 5% рынка, а у нас меры антимонопольные работают в отношении доминирующих компаний. <…> По яйцу у нас сотни компаний, крупных доминирующих нету, поэтому мы ищем признаки нарушения антиконкурентного соглашения"

– Шаскольский

С начала года яйца подорожали в стране почти на 37%. Вскоре в Россию поставлять яйца начнут несколько импортеров, среди них Азербайджан, Иран, Турция. Пошлины на ввоз яиц в РФ сняли, чтобы нормализовать цены.

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