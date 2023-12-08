Азербайджан первым поможет России выйти из продуктового кризиса

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что первыми из импортных поставок в Россию придут куриные яйца из Азербайджана, отметив, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен.

Первыми на российских прилавках появятся куриные яйца из Азербайджана, они поступят в Россию в самое ближайшее время, из Турции – через две-три недели, что позволит скорректировать цены на них, сообщил в кулуарах съезда "Единая Россия" министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены"

- Дмитрий Патрушев

Азербайджан оперативнее других дружественных стран отреагировал на продуктовый кризис в России, и несмотря на то, что яйца все же – товар сезонный, направил свои резервы этого продукта в Россию, что достойно похвалы, отметил министр.

"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться"

- Дмитрий Патрушев

Что касается ввозной пошлины на товар, неожиданно ставший дефицитным, то процесс ее снятия практически завершен, это сыграет на насыщении рынка и положительно скажется на ценах, которые, по прогнозам главы Минсельхоза, не превысят 90 рублей за десяток.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в России продолжают дорожать куриные яйца - темпы роста цен на этот повседневный продукт ускоряются в течение последних нескольких недель, в связи с этим ФАС запустила антикартельные проверки. Они коснутся 12 производителей яиц и курятины. Также ситуацию берет на контроль и Генпрокуратура страны.