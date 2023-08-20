Цены на яйца в России ускорили рост

Яйца продолжают дорожать в России. Более того, темпы роста цен на этот повседневный продукт ускоряются в течение последних нескольких недель.

Куриные яйца становятся все дороже и дороже в России, о продолжении тенденции сообщает Росстат.

По данным статистического ведомства, за прошлую неделю они выросли в цене на 4,5%. За неделю до этого рост составлял 3,4%, еще раньше – 2,4%, так что темпы удорожания только ускоряются.

В целом за 2023 год яйца уже подорожали практически на треть. Более высокие темпы подорожания среди продуктов демонстрируют только помидоры, цены на которые выросли более чем на 41%, и бананы, подорожавшие почти на 45%.

В связи с угрожающими темпами роста цен ФАС запустила антикартельные проверки. Они коснутся 12 производителей яиц и курятины.