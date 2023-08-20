Яйца по-турецки: как приготовить самому

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая кухня отличается разнообразием вкусов и чаще всего ассоциируется с изысканными блюдами мезе, похожими на соус, всевозможными видами шашлыка, а также многими другими деликатесами. Однако ни одно из этих блюд нельзя назвать таким простым и при этом вкусным, как обычные блюда из яиц.

Соганлы Юмурта (Soğanlı Yumurta)

Некоторые из самых интересных блюд в турецкой кухне на самом деле основаны на яйцах и больше похожи на испытания кулинарных навыков поваров. По некоторым данным, в Османской империи поваров выбирали на основе того, как они готовят трудоемкое блюдо из яиц соганлы юмурта (яйца с луком), которое состоит из карамелизированного лука, приправленного корицей и душистым перцем. В наши дни блюдо достаточно редко готовят, что, возможно, связано с предполагаемыми тремя часами, которые нужно было потратить на то, чтобы подбрасывать и переворачивать лук, пока он бы не был глазирован до совершенства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Йогуртлу Чылбыр (Yoğurtlu çılbır)

В то время как первое блюдо предположительно использовалось для оценивания навыков повара, другое блюдо из яиц было любимым у султана Абдул Хамида II. Он ввел собственный критерий оценивания поваров: приготовление yoğurtlu çılbır (вареные яйца в йогурте). В этом блюде яйца-пашот поливают чесночно-йогуртовым соусом, сверху сбрызгивают маслом с перцем чили. В наши дни название иногда сокращается просто до çılbır, поэтому не удивляйтесь, если вы закажете яйца-пашот и получите ложку чесночного йогурта сверху.

Менемен (Menemen)

Менемен - турецкий омлет, который подают вместе с большинством спредов для завтрака либо в чистом виде, либо по запросу с добавлением плавленого сыра кассери. Это блюдо считают традиционным в турецкой кухне. Сам по себе менемен представляет собой пикантную и вкусную яичницу-болтунью, в которой яйца разбиваются на сковороду с обжаренным луком, перцем и помидорами. В результате получается сочное и очень ароматное блюдо, в котором яйца почти теряются в смеси продуктов. С менеменом также часто подают кусочек хлеба, который, как правило, макают в блюдо.

Суджуклу Юмурта (Sucuklu Yumurta)

Яичница-болтунья с маленькими полукруглыми ломтиками турецкой пряной колбасы суджук. Это блюдо доступно везде, где подают завтрак. Его достаточно легко приготовить дома. Вы начинаете с обжаривания колбасы на сливочном масле до выделения из нее сока, а затем туда просто добавляются яйца, которые становятся во время приготовления пухлыми и взбитыми. Блюдо можно есть с ломтиками свежего белого хлеба или, если вы в Турции, с симитом, турецким бубликом, который появился еще во времена Османской империи.

Испанаклы Юмурта (Ispanaklı Yumurta)

Считается, что блюдо испанаклы юмурта (яйца со шпинатом) не так популярно в ресторанах и в основном готовится дома. Оно состоит из шпината и обжаренных лука и чеснока, которые выкладываются на сковороде таким образом, чтобы оставались несколько своеобразных щелей, куда впоследствии разбиваются яйца. Блюдо, как правило, подают с хлебом.

Кайгана (Kaygana)

Существует несколько вариантов блюда кайгана. Один из них представляет собой своеобразную запеканку. Однако есть вариант, где кайгана – это толстый блинчик. Ингредиенты практически те же, что и при приготовлении обычных блинов, но в этом случае блинчик начиняют дополнительными ингредиентами, такими как шпинат, мангольд, петрушка, сыр, а дальше, в зависимости от вида блюда, ингредиенты варьируются. Туда может добавляться рыба или даже мясной фарш.