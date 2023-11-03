Минсельхоз РФ анонсировал поставки в Россию яиц из Азербайджана

В скором времени на прилавках российских магазинов появятся яйца из Азербайджана – первые партии дефицитного товара прибудут в страну уже до конца текущей недели.

До конца недели в РФ поступят первые партии из Азербайджана, сообщает Минсельхоз России.

"В качестве оперативной меры, чтобы насытить внутренний рынок, правительством РФ принято решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо. Уже идут переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок этой продукции: до конца текущей недели в РФ поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции"

- Минсельхоз РФ

Это позволит выровнять цены на куриные яйца уже в декабре, заверили в ведомстве, сообщает в своем аккаунте в одной из соцсетей "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в России продолжают дорожать куриные яйца - темпы роста цен на этот повседневный продукт ускоряются в течение последних нескольких недель, в связи с этим ФАС запустила антикартельные проверки. Они коснутся 12 производителей яиц и курятины. Также ситуацию берет на контроль и Генпрокуратура страны.