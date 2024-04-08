Аллерголог дала советы на сезон цветения

Как пережить весну аллергику, чем питаться и как обезопасить себя дома и на улице, рассказала аллерголог. Цвести многие растения начинают уже в марте.

Весной и в начале лета многие сталкиваются с неприятными симптомами аллергии. Как пройти сезон цветения максимально комфортно, рассказала аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Эльвина Давлятова.

Подготовка к сезону

Людям, страдающим сезонной аллергией, нужно заранее начать принимать антигистаминные препараты - за 2-3 недели до предполагаемого сезона цветения.

Как спастись от аллергена на улице

От контакта с пыльцой в воздухе можно уберечься с помощью маски. Аллергикам стоит избегать весной парков и других зон с обилием растительности.

Как обезопасить себя дома

Открывать окна, чтобы проветрить помещение, рекомендуется только после дождя. Кроме того, дома в сезон аллергии следует почаще проводить влажную уборку.

Также аллергикам стоит немного изменить рацион в период цветения растений. Отказаться на время нужно от моркови, сельдерея и орехов - в особенности фундука, посоветовала врач, передает «Доктор Питер».