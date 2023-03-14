Названы продукты, которые нельзя есть при простуде

Почему при насморке нельзя пить горячее молоко, какие продукты могут вызвать аллергию на лекарства и чем вредны сладости во время болезни? Врач назвал запрещенные продукты и напитки и дал советы, как питаться, чтобы скорее выздороветь.

Какие продукты нужно исключить из рациона на время простуды и гриппа рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, замглавного врача СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

Что нельзя есть при простуде

Во время болезни при приеме лекарств и определенной пищи может возникнуть перекрестная аллергия.

«Самый известный пример такой аллергии связан с аспирином и продуктами, содержащими салицилаты — производные салициловой кислоты. В основном они содержатся во фруктах и ягодах: мандаринах, нектаринах, абрикосах, сливах, финиках… Однако их источником может стать мед, чай с мятой или ромашкой и некоторые овощи: кабачки, баклажаны, огурцы, красный перец»

– Лопатин

При плохой переносимости антибиотиков на время лечения рекомендуется исключить из рациона яйца, курицу, мясо и дрожжевые продукты.

Фастфуд - тяжелая пища, он осложняет пищеварение, поэтому от бургеров и пиццы лучше отказаться во время болезни.

«Такая пища переполнена углеводами, насыщенными или тугоплавкими жирами… Фастфуд перегружает желудочно-кишечный тракт, поэтому организму приходится полностью концентрироваться на пищеварении, а не на подавлении патогенов»

– гастроэнтеролог

Консервированные продукты содержат много соли, которая увеличивает риск обезвоживания, что замедляет выздоровление. Ультрапереработанные продукты, такие как сосиски и копченая колбаса также не несут пользы, особенно ослабленному организму.

Также нужно сократить потребление простых углеводов, сладостей и выпечки, газировки, соков. Врач объяснил, что сахар создает благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий собственной микрофлоры организма, что может усугубить воспалительные процессы.

Что нельзя пить при простуде

Не только сладкие напитки могут быть вредны во время болезни.

Крайне осторожно при простуде стоит пить теплое молоко. Оно облегчает першение в горле при сухом кашле, но вредит при насморке и влажном кашле, предупреждает врач.

Крепкий чай и кофе могут привести к бессоннице, тогда как сон для выздоровления крайне важен, также надо учитывать их мочегонный эффект, рассказал специалист. При простуде горячее питье лучше заменить на теплое, чтобы не раздражать воспаленные слизистые.

Алкоголь не только снижает защитные функции иммунитета, но и противопоказан при приеме некоторых лекарств.

Что полезно при простуде

Во время болезни и при выздоровлении пища должна быть легкоусвояемой и предпочтительно белковой, это бульоны, индейка, куриное мясо, рыба, авокадо. Обязательно пить достаточно теплой жидкости, это могут быть травяные отвары, некрепкий чай, вода, морсы, заключил врач в беседе с порталом «Доктор Питер».