Вестник Кавказа

Весенняя Москва цветет – несмотря на аномальные холода

"Вестник Кавказа"
Цветение в Москве весной продолжается даже во время аномальных холодов. Показываем фото цветущих яблонь, сирени и тюльпанов в Москве.

Установившиеся ко вторым майским праздникам в Москве аномальные холода со снегом прервали цветение большей части деревьев и кустарников.

Но некоторые все же продолжают цвести, несмотря на зябкую погоду.

Покрылись белыми и розовыми цветами яблони, сиреневыми облаками окутались сирени, не поддались морозу тюльпаны.

Показываем на фото, как цветет Москва в аномальном холодном мае 2024.

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Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цветение в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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