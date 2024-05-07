Весенняя Москва цветет – несмотря на аномальные холода

Цветение в Москве весной продолжается даже во время аномальных холодов. Показываем фото цветущих яблонь, сирени и тюльпанов в Москве.

Установившиеся ко вторым майским праздникам в Москве аномальные холода со снегом прервали цветение большей части деревьев и кустарников.

Но некоторые все же продолжают цвести, несмотря на зябкую погоду.

Покрылись белыми и розовыми цветами яблони, сиреневыми облаками окутались сирени, не поддались морозу тюльпаны.

Показываем на фото, как цветет Москва в аномальном холодном мае 2024.