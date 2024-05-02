Вестник Кавказа

Снег в Москве в мае: как почти зимний снегопад заметает столицу

"Вестник Кавказа"
Снегопад бушует в Москве второй день подряд. По прогнозам синоптиков, аномальная для начала мая погода с метелью и холодами останется в столице еще на несколько дней.

В Москве и Московской области второй день подряд идет снег. Он ложится прямо на зеленеющую траву и первые цветы.

Сегодня снегопад сопровождается сильной метелью, температура воздуха держится чуть выше нуля, но ощущается как минусовая. А к утру 9 мая синоптики и вовсе обещают похолодание до -6 градусов.

Показываем на фото, как выглядит заснеженная майская Москва.

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Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Снегопад в Москве в мае
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад в Москве в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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