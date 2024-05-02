Снег в Москве в мае: как почти зимний снегопад заметает столицу

Снегопад бушует в Москве второй день подряд. По прогнозам синоптиков, аномальная для начала мая погода с метелью и холодами останется в столице еще на несколько дней.

В Москве и Московской области второй день подряд идет снег. Он ложится прямо на зеленеющую траву и первые цветы.

Сегодня снегопад сопровождается сильной метелью, температура воздуха держится чуть выше нуля, но ощущается как минусовая. А к утру 9 мая синоптики и вовсе обещают похолодание до -6 градусов.

Показываем на фото, как выглядит заснеженная майская Москва.