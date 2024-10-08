Россияне останутся без цветов из Казахстана

Срезанные цветы скоро нельзя будет поставлять из Казахстана в Россию, такое решение принял Россельхознадзор. Накануне стало известно о запрете ввоза из Казахстана томатов, перцев, дынь, а также некоторых семян.

Россельхознадзор запрещает ввозить срезанные цветы и бутоны из Казахстана – ограничение вступил в силу через несколько дней, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет будет распространяться на цветы из в основном недружественных стран, которые ранее получили в Казахстане фитосанитарные сертификаты. Речь идет о цветочной продукции из Нидерландов и Польши, а также Бельгии.

"Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции"

– Россельхознадзор

В ведомстве пояснили, что в прошлом и нынешнем году было зафиксировано множество случаев (в общей сложности 43), когда в цветах нашли опасный объект – западный цветочный трипс. Если вредитель проникнет в Россию, то ущерб от него может превысить 11,5 млрд рублей.

Напомним, накануне стало известно о запрете на ввоз в РФ из Казахстана пшеницы, томатов, перцев, дынь и некоторых семян.