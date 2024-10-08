Россияне останутся без цветов из Казахстана

Россельхознадзор запрещает ввозить срезанные цветы и бутоны из Казахстана – ограничение вступил в силу через несколько дней, сообщает пресс-служба ведомства.
Запрет будет распространяться на цветы из в основном недружественных стран, которые ранее получили в Казахстане фитосанитарные сертификаты. Речь идет о цветочной продукции из Нидерландов и Польши, а также Бельгии.
"Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции"
– Россельхознадзор
В ведомстве пояснили, что в прошлом и нынешнем году было зафиксировано множество случаев (в общей сложности 43), когда в цветах нашли опасный объект – западный цветочный трипс. Если вредитель проникнет в Россию, то ущерб от него может превысить 11,5 млрд рублей.
Напомним, накануне стало известно о запрете на ввоз в РФ из Казахстана пшеницы, томатов, перцев, дынь и некоторых семян.