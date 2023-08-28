Желтый чай в Абхазии: где растет, как заваривать, польза и свойства, где попробовать?

В Абхазии путешественники могут попробовать желтый чай - самый редкий из видов китайского чая. Расскажем, где растет чай в Абхазии, какие виды чая здесь производят, какие польза и свойства желтого абхазского чая, как его заваривать, а также где проводятся чайные дегустации.

Какой чай растет в Абхазии?

Сейчас в Абхазии из чайного листа производят черный, зеленый, желтый, белый чай и улун. Но на самом деле вид чая зависит от способа его ферментации. Например, черный чай проходит наиболее сильную ферментацию, а зеленый - минимальную. Чай, произрастающий в Абхазии, был изначально привезен из Китая. Кроме того есть чайные абхазские сборы из горных трав, фруктов и ягод. Особняком стоит каркаде, с которым делают любимую многими чайную смесь “наглый фрукт”.

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Желтый абхазский чай: польза и свойства?

В процессе изготовления абхазского желтого чая есть один важный этап - томление. В ходе этого процесса чайные листья и почки подвергаются медленному окислению, в результате чего сырье теряет травянистый привкус, приобретая насыщенный янтарно-желтый цвет и мягкий цветочный аромат, а также сладковатый вкус с копчеными нотками.

Настоящий желтый чай обладает множеством полезных свойств. Он помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, снять стресс и усталость, повысить работоспособность и концентрацию внимания. Желтый чай содержит антиоксиданты, аминокислоты и микроэлементы, обладая противовоспалительными и антиатерогенными свойствами. Кроме того, желтый чай может способствовать повышению метаболизма и улучшать настроение. Но тем, кто реагирует на кофеин бессонницей, перед сном желтый чай пить не стоит. Желтый чай лучше пить после еды, а не натощак, злоупотреблять им также не стоит.

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Как заваривать желтый чай?

Свое название желтый чай получил из-за своего янтарного цвета. Чтобы чай получился вкусным, необходимо его правильно заварить: на стакан жидкости нужно всего несколько граммов чая, а температура воды должна быть от +70°C до +85°C. Настаиваться чай будет от 3 до 5 минут, делать это лучше в керамическом или стеклянном заварочном чайнике. Первая заварка требует меньше времени чем последующие.

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Где растет чай в Абхазии?

В Абхазии чайными плантациями были заняты очень большие территории, но к настоящему моменту большая их часть заброшена. Однако в 2015 году в Абхазии начали возрождать чайную отрасль: провели ремонт на некоторых чайных фабриках, занялись обработкой чайных плантаций. Сейчас в Абхазии чай растет преимущественно в Гудаутском и Очамчырском районах. Чайные фабрики есть в селах Лыхны, Кутол, Моква и Члоу. Например, в поселке Тоумышь села Кутол плантации начали восстанавливать почти пять назад и в будущем даже надеются поставлять свой чай в РФ.

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Где дегустация чая в Абхазии?

Продегустировать разные виды абхазского чая можно в селе Лыхны в магазинчике “Чайный домик”. Обычно туристы посещают это место в рамках поездки к лыхнинскому храму Успения Богородицы и местному княжескому дворцу. Около “Чайного домика” есть чайная фабрика и плантации. На дегустации предлагают около 10 видов чая, включая как чистые сорта (например, черный, зеленый, желтый, улун), так и чайные смеси (горные травы, фруктовые)