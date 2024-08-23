Грозный превратится в цветочную сказку ко дню города

Более 140 тыс цветов появятся на улицах столицы Чечни к 5 октября. Именно тогда город будет праздновать свой день рождения. Работы уже начали выполнять в Цветочном парке.

Грозный готовится ко дню города: к празднику в нем планируют высадить более 140 тыс цветов, рассказали в городской администрации. Высадкой займется компания "Зеленстрой".

Цветы разместят в скверах, парках и других общественных пространствах города. В Цветочном парке сейчас обновляют цветочные композиции – меняют старые засохшие растения на свежие."Зеленстрой" решил выбрать петуньи и хризантемы, так как они, помимо того, что красивые, не требуют особого ухода.

"Цветы для осенней посадки в этом году хорошо проросли и выглядят очень привлекательно. Мы ожидаем много гостей из соседних регионов на День города, поэтому стараемся сделать наш город ещё красивее"

- компания "Зеленстрой"

Зеленые насаждения меняются в чеченской столице дважды в год – осенью и весной. Это позволяет городу поддерживать свежий и привлекательный вид и делать жизнь горожан комфортнее.

Напомним, что день города Грозный отметит 5 октября. Город был основан в 1818 году.