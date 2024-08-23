Грозный превратится в цветочную сказку ко дню города

Грозный готовится ко дню города: к празднику в нем планируют высадить более 140 тыс цветов, рассказали в городской администрации. Высадкой займется компания "Зеленстрой".
Цветы разместят в скверах, парках и других общественных пространствах города. В Цветочном парке сейчас обновляют цветочные композиции – меняют старые засохшие растения на свежие."Зеленстрой" решил выбрать петуньи и хризантемы, так как они, помимо того, что красивые, не требуют особого ухода.
"Цветы для осенней посадки в этом году хорошо проросли и выглядят очень привлекательно. Мы ожидаем много гостей из соседних регионов на День города, поэтому стараемся сделать наш город ещё красивее"
- компания "Зеленстрой"
Зеленые насаждения меняются в чеченской столице дважды в год – осенью и весной. Это позволяет городу поддерживать свежий и привлекательный вид и делать жизнь горожан комфортнее.
Напомним, что день города Грозный отметит 5 октября. Город был основан в 1818 году.