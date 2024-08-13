Мэрия Грозного рассказала о "Президентском доме" в Путинском районе

В новом Путинском микрорайоне Грозного вырастет уникальный дом, фасад которого будет выполнен из стекла, а окна сделаны из алюминия: в нем будут и офисы, и жилые квартиры.

Стало известно, как будет выглядеть новый инновационный дом в строящемся в столице Чечни микрорайоне имени Владимира Путина – его проект в своем Telegram-канале показала мэрия Грозного.

""Президентский дом" предусмотрен не только для комфортной жизни, но и работы. Помимо 646 квартир, в нем обустроят коммерческие помещения, они займут 3,5 тыс кв м"

- мэрия Грозного

Само здание будет напоминать букву "П", с которой начинается фамилия главы государства, рядом с ним будет создана вся необходимая инфраструктура – магазины, школы, детские сады, спортзалы, культурные объекты, мечети и зоны для прогулок. Будет здесь и смотровая площадка с панорамными стеклами.

Еще один важный нюанс – здание будет сейсмостойким, что немаловажно для местности, где землетрясения – не редкость. Интересно и то, что фасад дома будет выполнен из стеклокомпозита, а его окна будут алюминиевыми.