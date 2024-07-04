Грозный примет фестиваль национальных театров

Столица Чечни в сентябре примет V Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Зрители смогут увидеть 13 спектаклей, которые представят коллективы из разных регионов России.

В сентябре в Грозном откроется V Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Здесь соберутся коллективы из разных уголков России, чтобы представить зрителям 13 спектаклей. Национальные театры познакомят публику с современной национальной драматургией народов России и ближнего зарубежья.

«С 8 по 14 сентября в столице Чеченской Республики городе Грозном пройдет V Всероссийский фестиваль национальных театров „Федерация“. За 7 дней фестиваля будут показаны 13 спектаклей театров из Хакасии, Республики Саха (Якутия), Адыгеи, Марий Эл, Дагестана, Башкортостана, Татарстана, Чеченской Республики, из Оренбурга, а также из Южной Осетии»

– Союз театральных деятелей (СТД) РФ.

Афиша включает в себя интерпретации мировой и русской классики, а также спектакли, основанные на пьесах современных авторов. Это возможность не только переосмыслить классические произведения, но и открыть для себя новые работы современной театральной сцены.

Кроме того, фестиваль является прекрасной возможностью для театральных коллективов продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и вдохновить друг друга на новые творческие свершения. Участие в таком мероприятии способствует развитию культуры и искусства в регионах, а также укрепляет культурные связи между различными народами России.