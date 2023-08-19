Как боролись с фейками о тюрках и как ориентализм повлиял на западную культуру

В XVIII веке в Европе большую популярность набрало увлечение тюркской культурой. Это движение получило название – тюркери. Расскажем, какие фейки распространялись о тюркском мире, как с ними боролись и как ориентализм повлиял на западную культуру.

Популярность тюркери была настолько велика, что даже работы художников-ориенталистов, никогда не бывавших в Османской империи, вызывали невероятный интерес, а истории, которые рассказывали путешественники, никогда не посещавшие тюркские территории, принималась за истину.

Когда недостоверность фактов стала очевидной, ученые обратились к более подробному изучению восточной литературы, что впоследствии оказало влияние на литературу самих западных стран.

Фейки о тюрках

Западный мир стремился понять религиозные, культурные и социальные особенности народов Востока, что делало необходимым проведение углубленных научных исследований восточной культуры. При этом, важной причиной, способствовавшей развитию исследований, была ложная информация, которую передавали путешественники и послы.

К примеру, английский путешественник Уильям Литгоу (1582-1645) утверждал, что дервиши выцарапывали себе глаза, не желая видеть зла в этом мире. Однако о подобной практике не сказано ни в одном религиозном источнике. Француз Николя де Николаи описывал маргинальные группы населения как типичных представителей общества на тюркских землях, называя их "благочестивыми". Однако и это была ложь. Усугублял ситуацию тот факт, что работа французского путешественника была переведена на несколько языков, что способствовало широкому распространению дезинформации.

Борьба с фейками о Востоке в Европе

Распространение ложных фактов о восточной культуре вызвало ответную реакцию в европейском обществе. Английская аристократка, леди Мэри Монтегю, которая была женой британского посла в османской империи, в своих письмах на родину много писала о недостоверных изображениях наложниц гарема. Тогда путешествовали в основном мужчины, которые не могли располагать достоверной информацией о женщинах в османских дворцах. Но поскольку жизнь гарема была крайне интересна европейскому обществу, это порождало очередные байки, которые были отражены на картинах художников-ориенталистов.

Другой ответной реакцией на распространение лжи о Востоке был недопуск в клуб "Диван" тех, кто не был на самом Востоке. Основной целью этого клуба было предотвращение распространения ложной информации об этой культуре.

Влияние ориентализма

Стало очевидно, что для получения правдивой информации о тюркском мире необходимо изучение восточных языков. С увеличением числа исследовательских работ в этой сфере, стало расти и число переводов восточной литературной классики. Западная культура стала вбирать в себя не только литературные, но и религиозные, а также философские восточные тексты.

Одной из самых известных переведенных литературных работ стал сборник сказок "Тысяча и одна ночь". Вольтер говорил, что начал писать свои работы лишь после того, как прочитал этот сборник 14 раз. Братья Гримм признавались, что "Тысяча и одна ночь" вдохновила их на написание нескольких рассказов из серии "Детские и домашние сказки". Стендаль также любил перечитывать этот сборник.

В XVIII веке филолог сэр Уильям Джонс (1746-1794) структурировал работы по ориентализму, которые были сделаны до него. Также благодаря его переводам многие символы восточной литературы вошли в английский язык.