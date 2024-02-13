Древние тюркские памятники изучат российские археологи в Казахстане

В Казахстане, а также в Кыргызстане российские и местные археологи этим летом будут исследовать памятники древнейших времен тюркской культуры в Центральной Азии. Основными локациями станут урочище Аккаин и Кочкорская долина.

Эксперт НОЦ "Большой Алтай", внс казахстанского Института археологии Илья Мерц рассказал о запланированной на август масштабной экспедиции археологов РФ и РК в Павлодарской области. Ее целью будут стоянки тюркских кочевников в урочище Аккаин (массив Калмаккырган).

"В этом году мы планируем доисследовать часть сооружений, провести полное вскрытие и фиксацию объектов. А также планируется провести работы более широкого масштаба на соседнем подобном памятнике, получившим наименование "Поселение Аккаин-4""

– Илья Мерц

Ученый подчеркнул, что это будут первые в Казахстане полноценные научные раскопки древних тюркских памятников. Они позволят как минимум установить более точные даты кочевых стоянок в Аккаине, пишет ТАСС.

Параллельно Алтайский госуниверситет запустит экспедицию в Кыргызстане, где аналогичные раскопки тюркских памятников пройдут в Кочкорской долине. Ученых интересует реконструкция жизни и контактов кочевых тюрков с оседлыми жителями региона, их аграрные технологии в предгорных условиях. Тюркские объекты будут отсканированы и каталогизированы.