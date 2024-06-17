В Москве обсудили сотрудничество России с тюркскими странами

В Москве на площадке Российского дома международного научно-технического сотрудничества прошла конференция "Алтай - колыбель тюркских народов. Интересы России при развитии интеграции в рамках ЕАЭС и Организации тюркских государств".
Организаторами конференции выступили Российский дом международного научно-технического сотрудничества, Центр геополитических экспертиз и Международное "Евразийское движение". Среди докладчиков были эксперты Центра изучения проблем ислама на Кавказе, специалисты в области этнологии, антропологии, истории, политологи и международники.