Где в Крыму цветут кактусы: дворец княгини Гагариной 

Есть в Крыму места, которые не так популяризированы, как например, Воронцовский дворец или галерея Айвазовского, тем не менее в них обязательно стоит побывать тем, кто ценит прекрасную природу и не менее прекрасную архитектуру. Одно из таких мест - поместье княгини Гагариной на мысе Плака.

История дворца княгини Гагариной

История дворца княгини Гагариной чрезвычайно запутана и весьма туманна, что, в свою очередь, добавляет еще больше шарма этому уникальному месту. Важно отметить, что дворец в неорманском стиле (как здание Музея Виктории и Альберта в Лондоне) появился в 1907 году, благодаря княгине Анастасии Гагариной, в девичестве - княжне Тасо Орбелиани из Тифлиса, дочери Мананы Орбелиани, владелицы светского салона. Ее мужу, Александру Гагарину, который погиб на дуэли через четыре года после женитьбы на Тасо, принадлежало имение Кучук-Ламбат, доставшееся ему от первой супруги - Марии Бороздиной. На месте одного из домов Кучук-Ламбата и будет построен Дворец княгини Гагариной.

Кто построил Дворец Гагариной?

Построено имение было за 5 лет архитектором Николаем Красновым, гению которого также принадлежат такие сооружения, как Юсуповский дворец, Ливадийский дворец, Дворец ”Дюльбер” и много чего другого. Княгиня Гагарина, которой на момент начала строительства дворца было 76 лет, руководила процессом вместе со своей родственницей и подругой Еленой Тархан-Моурави. Материалы для строительства дворца закупались в Европе, в том числе во Франции, Германии и Италии.

Воплотив свою мечту о рыцарском замке (дворец действительно его напоминает) княгине умерла. Поскольку детей у Гагариной не было, дворец перешел по наследству Елене Тархан-Моурави, которая жила в нем до самой смерти в 1922 году.

Что случилось с Дворцом Гагариной?

Во время революции имение Гагариной было национализировано, а во время оккупации Крыма - разграблено, и фактически все, что осталось от дворца в его первоначальном виде - это экстерьер, но он стоит того, чтобы на него посмотреть. Сейчас здание дворца, как и парк, принадлежат санаторию ”Утес”, и в нем располагается администрация оздоровительного учреждения.

Мыс Плака

Дворец княгини Гагариной расположен в удивительном месте - поселке Утес возле мыса Плака, который еще в 1947 году был признан памятником природы. С мыса Плака открывается вид на Черное море и Медведь-гору, Аю-Даг, а на его склонах растут кактусы опунция, которые цветут в июне.

Когда-то на мысе Плака находилась крепость XIII века под названием Карабах-бурун, от которой, к сожалению, на сегодняшний день ничего не осталось.

Парк княгини Гагариной

Еще одна причина, по которой обязательно стоит посетить имение княгини Гагариной, это парк, находящийся совсем рядом с дворцом. Заложен парк был владельцем имения Кучук-Ламбат, Андреем Бороздиным, в 1814 году, на два года позже Никитского ботанического сада. В парке были собраны более 200 видов растений из разных уголков мира, в том числе Северной и Южной Америки, Японии и Средиземноморья. В парке, который позднее начали называть парком княгини Гагариной, побывали многие выдающиеся деятели русской культуры, в том числе Василий Жуковский и Александр Грибоедов.

Домовая церковь и склеп

В нескольких минутах ходьбы от дворца находится Домовая церковь княгини Гагариной, также построенная Николаем Красновым. Храм Александра Невского - так называется церковь - действующий: в нем по сей день проводятся службы. Чуть дальше от церкви находится созданный владельцем Кучук-Ламбата, Андреем Бороздиным, склеп, где покоится в том числе княгиня Гагарина.

Как добраться до дворца Гагариной?

На машине из Симферополя до дворца Гагариной можно добраться примерно за час: отправляйтесь по автодороге 35А-002 до села Кипарисное, после которого нужно повернуть налево. Далее следуйте вниз и на указателе ”Утес” сверните направо. От Симферополя до Утеса около 65 км, время в пути составляет чуть более часа.

На общественном транспорте из Ялты, Алушты и Симферополя можно добраться только до Кипарисного, а оттуда до Утеса либо на такси, либо пешком. Расстояние 4 километра.

Стоимость поездки на такси из Алушты до Утеса составит около 500 рублей, из Симферополя - чуть более 1,5 тыс. рублей.

Сколько стоит вход на территорию парка и дворца Гагариной?

Стоимость входа на территорию парка и дворца Гагариной составляет 300 рублей. Получасовая экскурсия по территории комплекса проводится бесплатно.

Не забудьте, на всякий случай, взять с собой паспорт. Также помните о культуре поведения на территории дворца и парка: не обрывайте растения, не вредите животным, и не пытайтесь унести что-нибудь на память.