Дебаты Трампа и Байдена: избирательная кампания в США набирает обороты 

Сегодня в США пройдут первые перед ноябрьскими выборами дебаты возможных кандидатов в президенты. Впервые с 2020 года Трамп и Байден встретятся, чтобы рассказать общественности, чем каждый из них лучше и почему стоит голосовать за него. Расскажем, в чем важность грядущих американских дебатов и почему они не похожи на прежние.

Когда дебаты Трампа и Байдена

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоятся 27 июня в 9 часов вечера по Североамериканскому восточному времени, однако в России это будет пятница, 28 июня, 4 часа утра. Вести их будет в прямом эфире организатор - телеканал CNN.

Кто участвует в дебатах

Первые в 2024 году предвыборные дебаты в США отличаются от всех предыдущих, в первую очередь, тем, что участвуют в них не кандидаты в президенты, а предполагаемые кандидаты в президенты: ни Байден, ни Трамп, на сегодняшний день, не были выдвинуты от своих Демократической и Республиканской партии в качестве официальных претендентов на главный пост в стране. Итак, участвуют в дебатах:

Джо Байден, 81-летний действующий президент США, возможный претендент на участие в выборах от Демократической партии.

Дональд Трамп. 78-летний претендент на участие в выборах от Республиканской партии. Дональд Трамп был президентом Америки в 2017-2021 годах. На сегодняшний день является фигурантом многочисленных судебных разбирательств.

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70-летний Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший не смог пройти сложную квалификацию, которую устроила телекомпания CNN для тех, кто хочет поучаствовать в дебатах, что на руку и Байдену, и Трампу, поскольку независимый кандидат вполне способен перетянуть на себя часть электората каждого из них. Правда, во вторник предвыборный штаб Кеннеди заявил, что проведёт собственные дебаты, притом в то же время, что будут проходить дебаты Байдена и Трампа.

В каком формате будут проходить дебаты

Дебаты продлятся полтора часа с двумя перерывами на рекламу.

Члены предвыборных штабов обоих потенциальных кандидатов в президенты не смогут помогать своим подопечным.

Трамп на предстоящих дебатах получил возможность сказать последнее слово, а Байден - выбирать, где он хочет стоять: слева или справа.

Во время речи одного из участников микрофон второго будет отключен

Байдену и Трампу будут выданы бутылка воды, ручка и блокнот.

В студии CNN, где будут проходить дебаты, не будет зрителей. По словам телеканала, ”для того, чтобы участники максимально использовали время, выделенное им для дебатов”.

Почему дебаты проводит CNN

Традиционно дебаты кандидатов в президенты проходят осенью, после того как обе партии объявят своих претендентов на высший пост в стране. Однако в середине мая предвыборный штаб Байдена сообщил, что вместе с Трампом они согласовали новое время дебатов: 27 июня.

Большее удивление вызывает тот факт, что дебаты будет проводить американский телеканал, а не Комиссия по проведению президентских дебатов - неправительственная организация, которую финансируют совместно Демократическая и Республиканская партия. CNN в Америке - второй по популярности с точки зрения политических новостей канал после Fox News, при этом большинство зрителей CNN - это сторонники Демократической партии. Не исключено, что решение провести дебаты на телеканале CNN было принято с тем, чтобы поднять рейтинг президента Байдена накануне предстоящих выборов.

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Что будут обсуждать Трамп и Байден?

CNN не разглашает темы, которые будут обсуждаться на дебатах, но, скорее всего, большая часть из них будет касаться, естественно, внутренней политики:

экономические проблемы, включая инфляцию и доступность медицины

нелегальная иммиграция и общественная безопасность

право на аборты, разделившее американское общество.

Не исключено, что будут затронуты и личные темы:

признание Трампа виновным по делу о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в 2016 году

обвинение сына президента Байдена, Хантера Байдена, в покупке и хранении оружия

возраст и проблемы со здоровьем обоих кандидатов, которые беспокоят избирателей.

Вполне вероятно вопросы по внешней политике тоже будут:

война в Газе

поддержка Украины

конкурентная борьба с Китаем.

Президентские дебаты в США популярны?

Президентские дебаты в Америке чрезвычайно популярны и стабильно привлекают не менее шестидесяти миллионов зрителей. Например, последние дебаты Трампа и Байдена в 2020 году посмотрели более 73 млн человек, а дебаты между Дональдом Трампом и Хилари Клинтон в 2016 году установили абсолютный рекорд - 84 млн зрителей.

Зачем нужны президентские дебаты 2024?

Президентские дебаты нужны, поскольку они влияют на мнение избирателей. По данным исследовательского центра Pew, до 60% американцев, которые собираются голосовать, в принятии окончательного решения за кого отдавать свой голос ориентируются, в том числе и на президентские дебаты. Именно поэтому их неизменно проводят накануне каждых президентских выборов в США. Дебаты, которые пройдут 27 июня, лишь первые. Вторые дебаты пройдут 10 сентября и проведёт их телекомпания ABC News. К тому времени и Демократическая и Республиканская партия уже определятся с кандидатами в президенты, которыми, скорее всего, станут Байден и Трамп.