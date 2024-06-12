В Кремле рассказали о важности диалога с США

Дмитрий Песков сообщил о необходимости диалога РФ и США. Он добавил, что количество проблем между странами увеличилось.

Пресс-секретарь президента России оценил важность диалога с Соединенными Штатами. Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что контакты между странами крайне востребованы.

"Президент России говорил, что мы готовы к диалогу с США, заинтересованы в диалоге с США, но только к комплексному диалогу... В целом, этот диалог крайне востребован"

– представитель Кремля

Он подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона нужен, поскольку проблемы между ними продолжают скапливаться. По словам Пескова, большое количество проблем связано с архитектурой безопасности.

Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщили, что контакты с США сведены к абсолютному минимуму.