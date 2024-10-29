Кто такой Роберт Кеннеди-младший: защитник окружающей среды и противник вакцин

Выборы в США 2024 завершились победой республиканца Дональда Трампа, который уже обещает посты в правительстве своим сторонникам. По мнению Трампа, Кеннеди-младший обладает всеми необходимыми качествами, чтобы ”вновь сделать Америку здоровой”. Кто такой Кеннеди-младший, каковы его взгляды и насколько он компетентен?

Во время своей победной речи во Флориде избранный президент Трамп обратился к Роберту Кеннеди-младшему:

Бобби, держись подальше от жидкого золота [нефти]! А в остальном - наслаждайся по полной!

Кто такой Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший - сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди, генпрокурора и кандидата в президенты США.

Родился Кеннеди-младший в 1954 году. Помимо него в семье было еще 10 детей.

Когда убили его отца, ему было всего 14 лет.

Большую часть детства Кеннеди-младший провел в семейном поместье Хикори-Хилл в Вирджинии.

В детстве Кеннеди мечтал стать ветеринаром, потому что обожал животных.

В течение 15 лет после смерти отца Кеннеди-младший страдал от наркотической зависимости, и в 1983 году 5 месяцев провел в реабилитационной клинике в Нью-Йорке.

Кеннеди-младший окончил Гарвардский университет, получив степень бакалавра американской истории и литературы. Право он изучал в юридических школах Вирджинского университета и Университета Пейс.

Бывший кандидат в президенты был женат трижды. Нынешняя его жена 59-летняя актриса Шерил Хайнс.

Кеннеди - кандидат в президенты США 2024

В апреле прошлого года Роберт Кеннеди-младший объявил о старте предвыборной кампании для участия в президентских выборах от Демократической партии. В октябре 2023 года Кеннеди объявил, что будет продолжать бороться за место президента в качестве независимого кандидата. Решение отказаться от борьбы внутри Демократической партии он объяснил тем, что между Республиканской и Демократической партиями особой разницы нет, они словно ”монстр с двумя головами, что ведёт страну к краю пропасти”. С точки зрения реальных шансов его выдвижения в кандидаты от Демократической партии, они были малы из-за небольшой поддержки.

Кеннеди - независимый кандидат

Чуть менее года Кеннеди-младший провел в статусе независимого кандидата. По его словам, демократы боялись, что он испортит выборы Байдену, а республиканцы - что он помешает Трампу.

Правда в том, что обе стороны правы. Я намерен испортить выборы и тем, и другим

- Кеннеди-младший.

Однако вскоре его независимой политической карьере пришел конец: в июле 2024 года стало известно, что Байден отказался от президентской гонки, поддержав Камалу Харрис. В результате, голоса американцев сторонников демократов, которые были разочарованы политикой Байдена, перешли Харрис, а шансы Кеннеди-младшего на получение значительной поддержки в ходе выборов значительно уменьшились. В конце концов, в августе 2024 года независимый Кеннеди-младший выбыл из президентской гонки, поддержав Дональда Трампа.

Кто поддерживает Кеннеди

Поддержка Кеннеди со стороны американцев составляла примерно 5-8%, когда он участвовал в президентской гонке как независимый кандидат. Основной электорат, который был готов голосовать за Кеннеди-младшего, это молодёжь и латиноамериканцы. В свою очередь семья Кеннеди, многочисленные члены известного политического клана, были против его кампании. Некоторые из его братьев и сестёр назвали его кандидатуру и кампанию опасной для страны. Кроме того, он также был обвинён в эксплуатации наследия семьи.

Политические взгляды Кеннеди-младшего

У Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего весьма нестандартные политические взгляды и отношение ко внутренней и внешней политике страны.

Кеннеди-младший против участия Америки в войнах, в частности, он не поддерживает оказание военной помощи Украине, однако выступает за продолжающуюся войну Израиля в Газе;

Кеннеди-младший поддерживает строительство стены на границе США и Мексики;

Кеннеди-младший видит необходимость в изменении системы здравоохранения США, которая, по его словам, не занимается здоровьем американцев.

Сам Кеннеди называет себя ”правдорубом”, который борется за права среднего класса против интересов влиятельных сил.

Кеннеди и защита окружающей среды

С 1984 по 2017 годы Кеннеди-младший был сотрудником компании Riverkeeper - некоммерческой экологической организации, которая занимается защитой реки Гудзон и ее притоков, обеспечивающих Нью-Йорк водой. С 1987 года Кеннеди начинает карьеру защитника окружающей среды, выступает на различных площадках и пишет статьи для ведущих американских СМИ.

Кеннеди-младший против вакцин

Роберт Кеннеди-младший считается яростным антиваксером - противником вакцинации. C 2005 года он активно пропагандирует опасность вакцинации, и начал он с теории о том, что детские прививки приводят к аутизму. В 2007 году вместе с Эриком Глейденом, известным противником вакцин, Кеннеди-младший основал группу World Mercury Project, позднее переименованную в Children’s Health Defence (Защита детского здоровья). На одном из мероприятий по продвижению группы Кеннеди-младший заявил: ”Ребёнку делают прививку, ночью у него поднимается температура до сорока, а через три месяца его мозгу конец”. Сторонники системы здравоохранения обвиняют Кеннеди-младшего и его группу в распространении дезинформации, которая привела к снижению количества прививок среди детей и росту количества заболеваний, которые контролируются с помощью вакцин.

Кеннеди-младший и ковид

Когда в мире началась пандемия коронавируса, Кеннеди-младший не остался в стороне. Он опубликовал сразу три книги, развенчивающие усилия ведущих иммунологов и сторонников вакцинации против ковида. Летом 2021 года группа ”Защита детского здоровья” создала фильм под названием ”Медицинский расизм: Новый апартеид”. По словам самого Кеннеди, коронавирус использовался в качестве оружия против представителей белой и чёрной рас, а самыми стойкими к вирусу оказались европейские евреи и китайцы.

Здоровье Кеннеди-младшего

У Бобби, как его называет Трамп, Кеннеди-младшего довольно резкий голос, и весной 2024 года стало известно почему: бывший кандидат в президенты страдает от гипотонусной дисфонии - неврологического заболевания голосовых связок - на протяжении более 20 лет. В 2022 году он отправился в Японию, где ему провели операции по имплантации титанового моста между связками для предотвращения их сжимания.

Также Кеннеди-младший страдает от мерцательной аритмии - нарушения сердечного ритма, которое увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности. Однако, по словам самого Кеннеди-Младшего, с сердцем у него нет проблем уже более 10 лет.

В начале 2010-х годов Кеннеди-младший страдал от провалов в памяти, а на снимках мозга обнаружились темные пятна. По мнению одного из врачей, с которыми консультировался политик, пятна - следы деятельности мозгового червя, который съел часть его мозга и впоследствии умер.

Кеннеди-младший в хорошей физической форме, что он неоднократно подчеркивал в качестве преимущества по сравнению с Трампом и Байденом. Для её поддержания он прибегнул к заместительной гормонотерапии: он получает тестостерон под контролем врача.

Трамп и Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший перешел в лагерь Трампа и не прогадал: скорее всего, после принесения клятвы в январе 2025 года Трамп назначит Кеннеди-младшего на одну из должностей в секторе здравоохранения, правда, пока неизвестно на какую. Эксперты, которые критикуют Кеннеди-младшего за его позицию по вакцинам, опасаются, что его руководство где бы то ни было приведёт к распространению дезинформации в отношении медицинских исследований и инноваций.

В свою очередь Трамп, выступая с речью после победы на выборах, подчеркнул, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший поможет сделать Америку снова здоровой.

Он хочет кое-что изменить, и мы дадим ему возможность

- Дональд Трамп.