Что такое ПТСР: причины, симптомы, когда обращаться за помощью

Около 4% населения планеты страдает от посттравматического стрессового расстройства. Риск развития расстройства в три раза выше среди тех, кто участвует в вооруженных конфликтах и боевых действиях. Что такое ПТСР и почему не стоит игнорировать заболевание - рассказываем в этом материале.

ПТСР может проявиться у любого человека, вне зависимости от возраста, пола, национальности и религиозной принадлежности

Что такое ПТСР?

Посттравматическое стрессовое расстройство - психическое заболевание, которое развивается у людей, переживших травмирующее событие или оказавшихся в травмирующих обстоятельствах, из-за чего они становятся уязвимыми. Зачастую те, кто страдает от ПТСР, это ветераны боевых действий, однако у любого человека может развиться ПТСР, особенно если он пережил угрожающие жизни события, например, автокатастрофу или нападение, а также смерть близких людей.

Важно отметить, что ПТСР проявляется не во время, а уже после травмирующего события, например, не в ходе, а после войны. В основном ПТСР проявляется в течение первых двух недель после травмы, но симптомы могут ”запоздать” на несколько месяцев.

© Фото: mmugp4.ru, vargashi.kurgan-med.ru

Как ПТСР влияет на жизнь?

ПТСР - серьезное расстройство, которое без должного лечения, мешает жить как человеку, от него страдающему, так и окружающим его людям. Нередко ПТСР не позволяет вести привычный образ жизни, ходить на работу, общаться с семьей и друзьями. У каждого человека ПТСР может проявляться по-разному, тем не менее есть несколько общих симптомов, по которым можно определить посттравматическое расстройство.

Как ПТСР может проявляться в отношениях?

Люди с ПТСР испытывают проблемы с доверием, близостью, общением, а также не способны решать проблемы. Нередко они подвержены вспышкам гнева, в связи с чем стараются избегать других людей. Вербальное и физическое насилие, в том числе на фоне усугубляющих факторов, в частности, употребления алкоголя и наркотиков, также встречается у людей с посттравматическим расстройством. Пережившие травмирующее событие часто чувствуют себя оторванными от окружающего мира, поэтому у них падает интерес, в том числе и к сексуальной жизни.

Симптомы ПТСР

ПТСР - серьезное заболевание, которое специалисты по психическому здоровью не называют на сто процентов излечимым, поскольку есть вероятность, что в жизни пациента вновь произойдет травмирующее событие, спровоцирующее возвращение симптомов. Тем не менее при своевременном обращении к специалисту, это состояние, в котором нет ничего постыдного или зазорного, корректируется, и до 95% пациентов возвращаются к привычной нормальной жизни. Каждый из симптомов ПТСР достаточно серьезный и значительно осложняет жизнь, поэтому если вы обнаружили у себя один или несколько, обязательно обратитесь за консультацией к врачу.

Флэшбеки

Флэшбеки - это нежеланные и навязчивые воспоминания о травмирующей ситуации, в результате которых страдающий ПТСР будто снова переживет негативный опыт. Флэшбеки могут спровоцировать что угодно, в том числе изображения, запахи и звуки. Флэшбеки случаются внезапно, бывают очень яркими, зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением и повышенным потоотделением.

Ночные кошмары

ПТСР напрямую влияет на сон, ухудшая его качество: ночные кошмары, наряду с флэшбеками, один из самых распространенных симптомов ПТСР. Кошмары могут стать настолько серьезной проблемой у людей с посттравматическим расстройством, что они могут пытаться избегать сна. Это, в свою очередь, приводит к усилению тревожности и развитию депрессии.

Отстраненность

Многие страдающие от ПТСР стараются избегать всего того, что напоминает им о травмирующем опыте. Например, пережившие автокатастрофу, отказываются садиться за руль, а те, кто стал жертвой стихии, стараются не смотреть соответствующие фильмы. Кроме того, люди с ПТСР ведут себя отстранено по отношению к самим себе: они избегают собственных чувств, воспоминаний и мыслей из-за страха ухудшения состояния.

Сверхнастороженность

Еще один симптом ПТСР - чрезмерная бдительность. Человек с ПТСР будто все время ”сканирует” окружающую среду на предмет опасностей и угроз, что выматывает психически, физически и эмоционально.

Состояние перевозбуждения

Люди с ПТСР резко реагируют на внешние раздражители, в том числе на запахи, звуки и происходящее вокруг, особенно если они напоминают им о пережитой травме. То есть человек постоянно в напряженном состоянии, которое чревато проблемами со сном и концентрацией, а также может проявляться в виде немотивированных вспышек гнева.

Депрессия

Депрессия у тех, кто страдает от ПТСР, в большинстве случаев сопровождается чувством стыда, вины и безнадежностью в отношении будущего. Нередко ПТСР, в частности, у военных, в сочетании с депрессией ведет к разрыву социальных связей и отказу от привычных и любимых видов активности.

Тяга к саморазрушению

Тяга к саморазрушению и безрассудное поведение - также нередкий симптом среди военных, страдающих от ПТСР. Он проявляется в употреблении алкоголя, наркотических веществ, зависимости от азартных игр и агрессии. Такое поведение нередко приводит к тому, что человек вновь оказывается жертвой травмирующих обстоятельств.

Хроническая боль

Симптом хронической боли встречается у 15-35% людей, страдающих от ПТСР, даже если как таковая причина боли была устранена. Этот симптом может усугубить беспокойство и депрессию.

Панические атаки

Нередко те, кто пережил травмирующий опыт, в том числе и в ходе военных действий, сталкиваются с паническими атаками. Панические атаки при ПТСР проявляются учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением, повышением давления, тошнотой, падением зрения и звоном в ушах. Таким образом пострадавший реагирует на определенные триггеры - провоцирующие факторы - которые напоминают о травматическом переживании.

Потеря памяти

ПТСР напрямую влияет на память: нередко страдающие от этого расстройства не могут вспомнить определенные события из прошлого. Такой вид потери памяти называется диссоциативной амнезией.

Суицидальные мысли

Мысли о самоубийстве - достаточно распространенный симптом у людей с ПТСР, в большинстве своем у тех, кто избегает лечения. Почти 15% людей с ПТСР предпринимают попытку свести счеты с жизнью.

© Фото: mmugp4.ru, vargashi.kurgan-med.ru

Как помочь человеку с ПТСР

ПТСР меняет психику человека, как очевидно из симптомов расстройства, серьезно ухудшая качество его жизни. Сегодня ПТСР становится все более актуальным диагнозом по всему миру из-за большого количества военных конфликтов, терактов, стихийных бедствий и так далее. ПТСР может длиться как несколько недель, так и много лет, особенно, если человек не обращается за медицинской помощью. Близкие человека с ПТСР могут помочь ему следующим образом:

узнать как можно больше о ПТСР, чтобы понимать, через что проходит член семьи с посттравматическим расстройством

предложить обратиться за помощью к квалифицированному специалисту и всячески поддержать его, если он решится

объяснить любимому человеку, что вы на его стороне

проводить совместно время, не отказываться от встреч с друзьями, родственниками и т.д.

не отмахиваться от страдающего ПТСР, быть внимательным к его чувствам

откровенно спрашивать, чем вы можете помочь в конкретный момент

отказаться от излишних советов.

© Фото: mmugp4.ru, vargashi.kurgan-med.ru

Человек с ПТСР опасен?

Иногда находиться рядом с тем, кто страдает от ПТСР, бывает опасно из-за возможных неконтролируемых вспышек гнева и агрессии, как одного из симптомов болезни. Поэтому в первую очередь близким и родным страдающих от ПТСР необходимо обеспечить собственную безопасность, не испытывая при этом чувство стыда или вины.

ПТСР - коварная болезнь, поскольку нередко у тех, кто находится рядом с человеком, страдающим от посттравматического расстройства, также могут развиться симптомы депрессии и тревожность на фоне переживаний за близкого. В этом случае также стоит обратиться за помощью к специалисту: психологу или психотерапевту.