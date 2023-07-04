© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оман — старейшее государство арабского мира, занимающее юго-восточное побережье Аравийского полуострова. Как добраться до Омана, какие места выбирать для отдыха, что нужно знать об истории султаната, что посмотреть в Омане, как там себя вести и можно ли пить алкоголь – расскажем в этом материале.

Оман граничит на северо-западе с ОАЭ, на западе с Саудовской Аравией и на юго-западе с Йеменом. С севера омывается водами Оманского залива, а с юга и юго-востока — водами Аравийского моря.

Площадь 309500 кв.км.

Столица Маскат

Население 4,5 млн

Язык арабский

Продолжительность жизни 76 лет (мужчины), 80 лет (женщины)

Глава государства Хейсам бен Тарик

Религия ислам. Причем область семейного права связана с нормами шариата, а гражданское и уголовное право соответствуют международному праву. Законодательно запрещены все виды дискриминации женщин.

Большая часть удаленных от морских путей районов страны находится в пределах песчаного, безлесного и практически безводного региона Аравийского полуострова. Этот регион и есть часть одной из самых обширных пустынь мира — Руб-эль-Хали.

Какие места выбирать для отдыха в Омане?

В отличие от сурового и однообразного пустынного пейзажа, прибрежные районы страны куда более гостеприимны. Живописное северное побережье Омана лежит между морем и внутренними горами. Этот зеленый, плодородный регион известен своим виноградом.

На юге страны расположен Дофар — место нахождения многих достопримечательностей Омана, одна из которых — Земля ладана - является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В летний период, когда температура воздуха на всем Аравийском полуострове стремительно ползет вверх и достигает 43 градусов, в Дофаре начинается сезон муссонов, живительная влага которых способствует относительной прохладе.

Что нужно знать об истории Омана?

VIII век — начало арабского господства и введение ислама.

1507 — 1650 годы - период португальского господства.

1737 год — вторжение персов и их изгнание в 1749 году. К власти приходит династия Аль Бу Саидов, которая правит по сей день.

1800-1900 годы — расширение Оманской империи за счет земель на восточном побережье Африки.

1964 год — обнаружены запасы нефти, производство которой начинается в 1967 году

1970 год — после подавления сепаратистских волнений в Дофуре к власти приходит султан Кабус бен Саид, который начинает программу либерализации и модернизации страны.

Как добраться до Омана?

Для посещения Омана гражданам РФ требуется только действующий загранпаспорт и виза, которую можно получить в аэропорту на 14 дней. Ежедневные рейсы из Москвы в Маскат выполняет авиакомпания Oman Air. Цены на июль в пределах 40 тыс. рублей. Отдых на 7 дней обойдется от 70 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от класса отеля. Ввоз и вывоз валюты неограничен.

Что посмотреть в Омане?

В столице Омана живет 1,56 млн человек. Главное достояние города — порт. Собственно, само слово "Маскат" в переводе с арабского означает "место, где бросают якорь". Особый колорит Маската достигается ансамблем скалистых гор с зеркальной поверхностью Оманского залива. Превалирующий цвет — белый. Почти все здания здесь из белого камня, и в отличие от других богатых арабских городов, таких как Доха, Дубай, в Маскате вы не увидите современных высоток из стекла и бетона. Он сочетает в себе традиционную оманскую архитектуру с исламскими влияниями, что делает город ярким образцом культурного самовыражения.

Что посмотреть в Маскате?

Большая Мечеть. Сдержанный и одновременно внушительный стиль этого великолепного образца современной исламской архитектуры был подарком народу Омана от султана Кабуса в год 30-летия его правления. Мечеть вмещает в своих стенах до 20 тыс. верующих. Главный молельный зал украшает персидский ковер размером 70 на 60 метров. Это второй по величине иранский ковер ручной работы в мире — 600 женщин ткали его на протяжении четырех месяцев.

Султанский дворец. Здание с колонами в синем и золотом цветах в основном используется в церемониальных целях, так как султан Кабус предпочитает свою более тихую приморскую резиденцию.

Напротив Султанского дворца расположен Национальный музей, экспозиции которого демонстрируют национальное наследие Омана. Особый интерес у туристов вызывает мультимедийный раздел по морской истории.

Мутра Корниш. Это набережная длиной 3 километра с множеством ресторанов, кафе и магазинов. Здесь с одной стороны вы можете любоваться видом на гавань и порт, а с другой — на скалистые горы Хаджар и португальские сторожевые башни.

Провинция Дофар

Большинство желающих посетить Дофар прилетают в Салалу, где находится единственный коммерческий аэропорт Дофара, обслуживающий рейсы в Маскат, Дубай, Доху и другие города. Любители автомобильных путешествий могут добраться из Маската в Салалу за 12 часов по новому шоссе, ведущему через череду нефтяных месторождений и небольших поселений. По этой дороге курсируют также и общественные автобусы.

Салала

Салала знаменита своими пляжами. Недаром ее называют "южными Мальдивами" Омана. Туристов привлекает мягкий белый песок в сочетании с прозрачной морской водой. Климат здесь мягче, чем в Маскате, но на отдых лучше приезжать с сентября по май, иначе можно попасть в полосу муссонов, приносящих множество дождливых дней.

Что посмотреть в Салале

Дворец Султана. Сооружение XVIII века. В прошлом был летней резиденцией оманских султанов.

Заповедник Вади Дарба в 30 км от Салалы вызывает особый интерес у туристов. Горы, озера, водопады, пещеры создают ощущение праздника природы, а большой парк с множеством акаций венчает собой посещение заповедника. Инфраструктура полностью отвечает потребностям XXI века.

Городской музей порадует посетителей своими артефактами — произведениями из металла, керамики, древними рукописями. Вход в музей бесплатный.

Золотой рынок — популярен среди туристов, так как здесь можно приобрести красивые украшения из драгоценных металлов, выполненные в традициях арабской эстетики ювелирного искусства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как вести себя в Омане?

Туристам лучше ознакомиться с некоторыми правилами поведения в общественных местах заранее. К примеру, женщинам не следует носить слишком облегающую одежду или одежду, открывающую плечи и колени. Лучше иметь легкую шаль, которой удобно прикрыть голову и верхнюю часть тела. Мужчинам в общественных местах желательно носить брюки, а не шорты. Что касается купальников, то если вы пользуетесь только закрытыми пляжами на территории отелей, то можете свободно их носить, но на открытых городских пляжах придется надеть тунику поверх купальника.

Можно ли пить алкоголь?

Туристам алкоголь в магазинах продавать запрещено. Вы можете его купить в своем отеле. На улице в подвыпившем состоянии лучше не появляться — этим вы наносите оскорбление окружающим.

В остальном Оман современная страна, посещение которой позволит вам познакомиться с богатой культурой, удивительной природой и гостеприимным народом.