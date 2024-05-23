Иран и Швеция вернули друг другу граждан через Оман

Стокгольм и Тегеран передали друг другу осужденных на тюремное заключение и смертную казнь граждан: двоих домой вернула иранская сторона, одного – шведская. Швеция осталась недовольной тем, что ей пришлось выпустить иранского подданного, пять лет назад арестованного во время отдыха на шведских курортах.

Сегодня в оманской столице Маскат состоялось взаимное возвращение арестованных граждан Ирана и Швеции по схеме "2-на-1". В частности, иранская сторона отпустила из заключения и передала Стокгольму шведского дипломата Юхана Флодеруса, работавшего во внешнеполитических структурах ЕС, и имеющего иранский паспорт шведского подданного Саида Азизи.

В ответ представители Стокгольма выдали Тегерану Хамида Нури, взятого под стражу на территории Швеции пять лет назад.

Нури оказался под арестом во время туристического визита в Швецию – его обвинили в исполнении ряда военных преступлений, происходивших в тяжелом для Ирана 1988 году. Через три года после этого в Иране был задержан по подозрению в работе с МОССАДом и осужден на высшую меру наказания Юхан Флодерус.

О Саиде Азизи известно лишь то, что он получил 5 лет тюрьмы за участие в антиправительственном сговоре.

Руководство Швеции, соглашаясь на обмен арестованными, не преминуло раскритиковать власти Ирана за взятие под стражу шведских граждан. Председатель правительства Уль Кристерссон заявил, что решение выпустить на свободу Хамида Нури было непростым, но у Стокгольма не осталось выбора после судов над Флодерусом и Азизи.