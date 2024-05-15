ЕСПЧ не признал Саакашвили политзаключенным

Бывший президент Грузии проиграл дело в ЕСПЧ. Ему не удалось доказать политическую мотивацию своего уголовного преследования.

Европейский суд по правам человека не признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили политическим заключенным. Это следует из коммюнике суда.

Экс-глава государства пытался обжаловать приговоры по делу о нападении на парламентария в 2005 году и по делу о помиловании нескольких высокопоставленных офицеров МВД, которых осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани.

"ЕСПЧ единогласно постановил, что не имело место нарушений пунктов 1 и 3 статьи 6 (право на справедливый суд и право на приглашение и допрос свитеделей) Европейской конвенции по правам человека"

– ЕСПЧ

Михаил Саакашвили также жаловался на отсутствие независимости и беспристрастности судьи, а также на то, как суд использовал свидетельства против него. Однако суд большинством голосов признал, что этих нарушений не было.

Кроме того, он счел неприемлемыми жалобы бывшего главы государства на нарушение статьи об ограничении прав и свобод.

Реакция властей Грузии

В Минюсте республики отметили, что своим решением ЕСПЧ подтвердил, что Михаила Саакашвили нельзя назвать политическим заключенным.

"Что касается претензий Саакашвили, якобы в его отношении осуществляется политическое преследование. ЕСПЧ полностью разделил позицию правительства Грузии и настолько посчитал ее обоснованной, что признал неприемлемым и даже не увидел необходимости в рассмотрении дела по существу"

– глава ведомства Рати Брегадзе

Он добавил, что решение ЕСПЧ также подтверждает, что правосудие в отношении бывшего президента осуществлялось по международным стандартам.