Саакашвили раскритиковал власти Грузии за закон об иноагентах

Скандальный закон был принят парламентом республики накануне. Параллельно с этим у здания парламента проходила протестная акция против этого закона, в которой приняли участие лидеры оппозиции.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на своих страницах в социальных сетях на стремление властей республики принять резонансный закон об иноагентах.

Он отметил, что своими действиями миллиардер Бидзина Иванишвили, являющийся основателем правящей в стране партии "Грузинская мечта", объявил войну гражданам.

"Олигарх объявил войну грузинскому народу. Народ должен защищаться, в обратном случае они доберутся до каждого. Вперед, Грузия!"

– экс-глава государства

Напомним, закон об иноагентах был принят грузинским парламентом в третьем и окончательном чтении 14 мая. Президент страны намерена наложить вето на этот документ.