Лидеры оппозиции вышли на акцию протеста в Тбилиси

В митинге против резонансного закона об иноагентах в грузинской столице участвуют лидеры оппозиции. Ситуация в центре города обострилась после принятия этого закона в окончательном чтении.
В акции протеста против закона об иноагентах в центре Тбилиси участвуют лидеры грузинской оппозиции. Об этом сообщают местные СМИ.
Возле здания парламента на проспекте Руставели были замечены Леван Бежашвили, Георгий Ботковели, Георгий Вашадзе, Тамар Кордзая и Элене Хоштария.
Вместе с другими протестующими они хотят добиться отмены этого скандального закона, которые, как они считают, помешают интеграции республики в Евросоюз.
Напомним, ранее сегодня парламент Грузии принял упомянутый закон в третьем чтении.