Вестник Кавказа

Лидеры оппозиции вышли на акцию протеста в Тбилиси

шествие в Тбилиси
© Фото: страница председателя ЕНД Левана Хабеишвили в социальных сетях
В митинге против резонансного закона об иноагентах в грузинской столице участвуют лидеры оппозиции. Ситуация в центре города обострилась после принятия этого закона в окончательном чтении.

В акции протеста против закона об иноагентах в центре Тбилиси участвуют лидеры грузинской оппозиции. Об этом сообщают местные СМИ.

Возле здания парламента на проспекте Руставели были замечены Леван Бежашвили, Георгий Ботковели, Георгий Вашадзе, Тамар Кордзая и Элене Хоштария.

Вместе с другими протестующими они хотят добиться отмены этого скандального закона, которые, как они считают, помешают интеграции республики в Евросоюз.

Напомним, ранее сегодня парламент Грузии принял упомянутый закон в третьем чтении.

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