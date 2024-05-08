На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек

Ситуация на площади у здания парламента Грузии обострилась после принятия скандального закона. К настоящему времени полицейские задержали 13 митингующих.

Сотрудники силовых структур задержали 13 человек, принимающих участие в акции протеста против закона об иноагентах. Об этом информирует МВД Грузии.

"Для того, чтобы у депутатов и сотрудников аппарата парламента была возможность безопасно передвигаться в законодательном органе, МВД приняло решение освободить входы в парламент. Параллельно у участников акции была возможность в спокойной обстановке выражать протест на проспекте Руставели и улице Б. Чичинадзе"

– пресс-служба ведомства

Демонстранты стали собираться у здания парламента Грузии утром 14 мая. После того, как скандальный законопроект был принят в третьем чтении, ситуация на площади стала накаляться.

"После завершения голосования в парламенте участники акции начали целенаправленно повреждать установленное на входе в законодательный орган на проспекте Руставели железное защитное ограждение, в результате чего они смогли пробраться на территорию парламента"

– МВД Грузии

Там уточнили, что протестующие с помощью красок оставили на здании парламента ряд надписей.

В ведомстве также обратили внимание на то, что протест уже полностью вышел за пределы закона и принял насильственный характер.