Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Саломе Зурабишвили считает, что этот скандальный закон отдаляет страну от ЕС. выступает против скандального закона об иноагентах. Президент республики подтвердила, что намерена наложить на него вето.

Президент Грузии собирается наложить вето на закон об иноагентах. Об этом сама Саломе Зурабишвили заявила во вторник в интервью телеканалу CNN.

"Я наложу вето"

– президент республики

Она пояснила, что данный закон отдаляет Грузию от присоединения к Евросоюзу.

Кроме того, Зурабишвили отметила, что акции протеста против закона являются мирными.

Напомним, 14 мая парламент республики принял закон об иноагентах в окончательном чтении