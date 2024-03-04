На площади у штаб-квартиры НАТО появился флаг Швеции

Среди флагов, обрамляющих площадь возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, теперь развевается и флаг Швеции – его разместили аккурат между флагами Испании и Турции, генсек НАТО назвал вступление страны в альянс особым событием.

Сегодня на площади у штаб-квартиры НАТО в столице Бельгии Брюсселе сегодня прошла торжественная церемония поднятия флага Швеции – нового, 32-го по счету члена альянса.

И хотя погода не очень располагала к пышным торжествам – в Брюсселе шел дождь - в церемонии среди других гостей приняли участие кронпринцесса Швеции Виктория, министры и даже лидеры оппозиции. Во время поднятия флага прозвучал государственный гимн Швеции и гимн Североатлантического альянса, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"Это важный день для НАТО и, не в последнюю очередь, для сотрудничества Северных стран. Благодаря членству Швеции Северный регион усиливается. Впервые со времен Кальмарской унии (Дания, Норвегия и Швеция находились под верховной властью датских королей в период 1397-1523 гг.) страны Северной Европы имеют общую оборону"

- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Напомним, для генсека НАТО Швеция – четвертая по счету за время его руководства страна, пополнившая ряды военного блока и ставшая 32-м по счету членом военного альянса.