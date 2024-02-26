Иран отверг обвинения в кибератаке на шведского оператора

В Иране сообщили, что спецслужбы страны не имеют отношения к кибератаке на шведского оператора. Она произошла в прошлом году.

В посольстве Ирана в Швеции прокомментировали заявление шведской прокуратуры о том, что за взломом местного СМС-оператора в 2023 году стоят спецслужбы Исламской Республики.

В диппредставительстве отвергли эти обвинения.

"Соответственно, мы ожидаем, что официальные органы шведского правительства не дадут ход необоснованным материалам, направленным против Ирана. И не позволят в тех условиях, когда шведская система правосудия уже привлекла к ответственности людей, осквернивших святой Коран, отступить от этого"

– пресс-служба посольства

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