Вестник Кавказа

Швеция получит членство в НАТО 7 марта

Швеция получит членство в НАТО 7 марта
© Фото: Динара Хаирова
Белый дом объявил о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. 7 марта страна официально станет членом НАТО.

Власти США объявили о том, что 7 марта Швеция получит членство в НАТО.

Таким образом, королевство станет 32-м участником военно-политического союза.

Швеция и Финляндия отправили заявки на членство в Североатлантическом союзе одновременно, в мае 2022 года. При этом Финляндия получила членство в апреле прошлого года.

Принятие Швеции в союз откладывалось из-за несогласия Турции и Венгрии.

Турция была возмущена снисходительным отношением шведских властей к представителям Рабочей партии Курдистана, с которой республика ведет военную конфронтацию.

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