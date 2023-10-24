Швеция получит членство в НАТО 7 марта

Белый дом объявил о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. 7 марта страна официально станет членом НАТО.

Власти США объявили о том, что 7 марта Швеция получит членство в НАТО.

Таким образом, королевство станет 32-м участником военно-политического союза.

Швеция и Финляндия отправили заявки на членство в Североатлантическом союзе одновременно, в мае 2022 года. При этом Финляндия получила членство в апреле прошлого года.

Принятие Швеции в союз откладывалось из-за несогласия Турции и Венгрии.

Турция была возмущена снисходительным отношением шведских властей к представителям Рабочей партии Курдистана, с которой республика ведет военную конфронтацию.