Вестник Кавказа

Иран и Оман завершили совместные учения в Ормузском проливе

Иран и Оман завершили совместные учения в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оман провел совместные с Ираном учения в Ормузском проливе. В них участвовали ВМС обеих стран.

В Ормузском проливе и Индийском океане состоялись морские спасательные учения Ирана и Омана. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В маневрах, организованных ВМС Омана, участвовали также ВМС Ирана. В частности, были задействованы иранские боевые корабли и КСИР, а также надводные и летные боевые подразделения оманских ВМС.

Цель прошедших учений – повышение боеготовности обеих стран в целях обеспечения безопасности на море.

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