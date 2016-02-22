Иран и Оман завершили совместные учения в Ормузском проливе

Оман провел совместные с Ираном учения в Ормузском проливе. В них участвовали ВМС обеих стран.
В Ормузском проливе и Индийском океане состоялись морские спасательные учения Ирана и Омана. Об этом пишут иранские средства массовой информации.
В маневрах, организованных ВМС Омана, участвовали также ВМС Ирана. В частности, были задействованы иранские боевые корабли и КСИР, а также надводные и летные боевые подразделения оманских ВМС.
Цель прошедших учений – повышение боеготовности обеих стран в целях обеспечения безопасности на море.