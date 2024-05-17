Вестник Кавказа

Первый Международный форум исламского бизнеса пройдет в России

Первый Международный форум исламского бизнеса пройдет в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международный форум исламского бизнеса состоится этим летом в России. Подобный форум будет проводиться впервые, местом проведения станет Ульяновск.

Первый Международный форум исламского бизнеса проведут этим летом в Ульяновске, об этом сообщили в правительстве Ульяновской области.

"В Ульяновской области пройдет Международный форум исламского бизнеса Islamic forum. Мероприятие состоится 27 июля"

– пресс-служба

На форуме планируется обсуждение развития индустрии "Халяль" в России. Также мероприятие даст возможность для наращивания сотрудничества, в том числе торговых отношений, со странами исламского мира.

На Islamic forum приглашены представители стран Ближнего Востока - ОАЭ, Омана, Бахрейна, стран ОИС, Малайзии и других.

В рамках бизнес-форума запланирован ряд профильных сессий, встречи экспертов, а также пленарное заседание.

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