Теракт в Омане: есть жертвы

Радом с мечетью в оманском Маскате неизвестный накануне открыл стрельбу, погибли четыре человека. Есть несколько пострадавших, другие подробности происшествия не приводятся.

Минувшим вечером в столице Омана Маскате гремели выстрелы: было совершено террористическое нападение на прихожан одной из мечетей – погибли по меньшей мере четыре человека, есть и пострадавшие, сообщает полиция страны на своей странице в соцсети Х.

Инцидент произошел в восточном Маскате, выстрелы гремели в окрестностях мечети, сообщает ТАСС со ссылкой на французское агентство France-Presse.

Посольство США в Маскате на своей странице в соцсети Х уже сообщило об отмене выдачи виз в Оман в целях безопасности.

Сейчас полиция Омана расследует инцидент, другие подробности происшествия пока не приводятся.