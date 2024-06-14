Вестник Кавказа

Теракт в Омане: есть жертвы

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Радом с мечетью в оманском Маскате неизвестный накануне открыл стрельбу, погибли четыре человека. Есть несколько пострадавших, другие подробности происшествия не приводятся.

Минувшим вечером в столице Омана Маскате гремели выстрелы: было совершено террористическое нападение на прихожан одной из мечетей – погибли по меньшей мере четыре человека, есть и пострадавшие, сообщает полиция страны на своей странице в соцсети Х.

Инцидент произошел в восточном Маскате, выстрелы гремели в окрестностях мечети, сообщает ТАСС со ссылкой на французское агентство France-Presse.

Посольство США в Маскате на своей странице в соцсети Х уже сообщило об отмене выдачи виз в Оман в целях безопасности. 

Сейчас полиция Омана расследует инцидент, другие подробности происшествия пока не приводятся. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2085 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Ирана пообещал ХАМАС поддерживать палестинцев

Президент Ирана пообещал ХАМАС поддерживать палестинцев

Израиль подвергся атаке БПЛА из Ливана

Израиль подвергся атаке БПЛА из Ливана

В Иране предотвратили теракты перед выборами президента

В Иране предотвратили теракты перед выборами президента

Экс-глава Сергокалинского района задержан за отмывание денег

Экс-глава Сергокалинского района задержан за отмывание денег

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы