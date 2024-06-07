Оман отменяет рейсы в Москву до конца октября

Авиакомпания Oman Air на четыре месяца отменяет полеты в Россию. Ранее в Минтуризма Омана рассказали о планах по наращивают турпотока из РФ на 300%.

Перевозчик Oman Air объявил об обмене рейсов между Маскатом и Москвой с 1 июля. Возобновить полеты компания намерена 26 октября.

О перерыве в авиасообщении с Россией заранее не было известно, пассажирам, имеющим на руках билеты на июль, август, сентябрь и октябрь, предлагают обмен на другие даты или полный возврат средств.

В Ассоциация туроператоров России прокомментировали известие об отмене авиарейсов. Напомним, в начале этой неделе российские туроператоры провели встречу с замглавы Минтуризма Омана, который сообщил о больших планах по увеличению потока туристов из России и наборе в отели Омана русскоговорящего персонала. Всего через два дня после этого авиакомпания решила отказаться от рейсов на четыре месяца.

"С таким подходом не только нет смысла ждать четырехкратного увеличения турпотока, но даже рассчитывать на сохранение прошлогодних объемов"

– вице-президент АТОР Артур Мурадян

В АТОР отметили, что несмотря на то, что поток российских туристов в Оман не был высоким, рейсы в Маскат использовались, в том числе, для транзита.

"Это уникальный случай "рассинхрона" между официальными туристическими властями и коммерческой организацией"

– Мурадян