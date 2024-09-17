Оман заинтересовался сотрудничеством с Дагестаном

В Дагестан прибыла делегация из Омана. Планируется заключить соглашения между сторонами и обсудить привлечение инвестиций.

Делегация из Омана прибыла с реверсной бизнес-миссией в Дагестан, сообщает пресс-служба Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

В ведомстве заявили, что стороны подпишут соглашения между торгово-промышленными палатами, а также обсудят привлечение инвестиций для закладки фруктовых садов и экспорта в Оман.

Помимо этого, будет затронут вопрос кооперации в сфере электроники, разработки датчиков для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей Омана.

Стоит добавить, что Султанат заинтересован в продукции агропромышленного комплекса республики для импорта.