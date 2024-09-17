Вестник Кавказа

Оман заинтересовался сотрудничеством с Дагестаном

Оман заинтересовался сотрудничеством с Дагестаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестан прибыла делегация из Омана. Планируется заключить соглашения между сторонами и обсудить привлечение инвестиций.

Делегация из Омана прибыла с реверсной бизнес-миссией в Дагестан, сообщает пресс-служба Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

В ведомстве заявили, что стороны подпишут соглашения между торгово-промышленными палатами, а также обсудят привлечение инвестиций для закладки фруктовых садов и экспорта в Оман.

Помимо этого, будет затронут вопрос кооперации в сфере электроники, разработки датчиков для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей Омана.

Стоит добавить, что Султанат заинтересован в продукции агропромышленного комплекса республики для импорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Падение с лестницы стоило малышу из Дагестана жизни

Падение с лестницы стоило малышу из Дагестана жизни

Дагестанские майнеры уходят под землю

Дагестанские майнеры уходят под землю

Туристические круизы из Дагестана запустят в 2025 году

Туристические круизы из Дагестана запустят в 2025 году

Дагестан проверит десятки теплоснабжающих организаций к зиме

Дагестан проверит десятки теплоснабжающих организаций к зиме

Подземные толчки почувствовали в Дагестане

Подземные толчки почувствовали в Дагестане

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале

Парк со смотровой башней заработал в Махачкале

Коньячный завод в Кизляре нарастил производство на треть

Коньячный завод в Кизляре нарастил производство на треть

В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

В результате взрыва в частном доме погиб ребенок в Дагестане

В результате взрыва в частном доме погиб ребенок в Дагестане

Воду включили в махачкалинской мечети

Воду включили в махачкалинской мечети

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы