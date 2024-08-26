В дагестанском селе Орта-Стал заработал завод полимерных труб

Сегодня в дагестанском селе Орта-Стал прошла церемония открытия нового завода по производству полимерных труб для водоснабжения, капельного орошения, газоснабжения и электроснабжения.

В селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана сегодня заработал завод по производству полимерных труб "Эксонор", строительство которого обошлось в более чем 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Открыл предприятие, которое будет выпускать в меся до 3 тыс т труб для водоснабжения, капельного орошения, газоснабжения и электроснабжения, глава Дагестана Сергей Меликов, передает "АиФ-Дагестан".

"Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах"

- Сергей Меликов

Площадь нового предприятия превышает 60 тыс кв м – это 10 производственных линий с новейшим оборудованием, собственная лаборатория для испытаний продукции и учебный центр для подготовки квалифицированных кадров. Всего на заводе будут работать 250 специалистов.