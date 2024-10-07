Переговоры Ирана и США прекратились из-за ближневосточной эскалации

Осуществлявшиеся ранее американо-иранские переговоры при посредничестве Омана пока заморожены, рассказал глава МИД Исламской Республики. Аббас Аракчи назвал и причину приостановки контактов через Маскат.

Ирано-американские контакты при участии представителей Омана на сегодня не ведутся, заявил руководитель МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Министр напомнил, что речь идет о так называемом "Маскатском процессе". В рамках этого формата Тегеран и Вашингтон контактировали непрямым образом при участии Омана.

Дипломат назвал и причину прекращения работы в этом направлении.

"Сейчас этот процесс приостановлен из-за особой ситуации в регионе"

– Аракчи

По его словам, власти Ирана пока не фиксируют возможности для такого диалога – для него нет "никакой почвы". Аракчи уточнил, что ситуация может сдвинуться с мертвой точки тогда, когда завершится нынешний кризис на Ближнем Востоке. Только при этом условии Тегеран, добавил министр, решит, стоит ли возобновлять Маскатский процесс и как именно делать это.