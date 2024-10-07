Вестник Кавказа

Переговоры Ирана и США прекратились из-за ближневосточной эскалации

Оман
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осуществлявшиеся ранее американо-иранские переговоры при посредничестве Омана пока заморожены, рассказал глава МИД Исламской Республики. Аббас Аракчи назвал и причину приостановки контактов через Маскат.

Ирано-американские контакты при участии представителей Омана на сегодня не ведутся, заявил руководитель МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Министр напомнил, что речь идет о так называемом "Маскатском процессе". В рамках этого формата Тегеран и Вашингтон контактировали непрямым образом при участии Омана.

Дипломат назвал и причину прекращения работы в этом направлении.

"Сейчас этот процесс приостановлен из-за особой ситуации в регионе"

– Аракчи

По его словам, власти Ирана пока не фиксируют возможности для такого диалога – для него нет "никакой почвы". Аракчи уточнил, что ситуация может сдвинуться с мертвой точки тогда, когда завершится нынешний кризис на Ближнем Востоке. Только при этом условии Тегеран, добавил министр, решит, стоит ли возобновлять Маскатский процесс и как именно делать это.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США усилят армию Израиля батареей THAAD

США усилят армию Израиля батареей THAAD

США помогут восстановить Ливан

США помогут восстановить Ливан

Ураган &quot;Милтон&quot; собирает первые жертвы

Ураган "Милтон" собирает первые жертвы

США наращивают давление на Азербайджан – МИД РФ

США наращивают давление на Азербайджан – МИД РФ

США и Саудовская Аравия подтвердили планы по сдерживанию Ирана

США и Саудовская Аравия подтвердили планы по сдерживанию Ирана

США утратили лидерство в мировой экономике

США утратили лидерство в мировой экономике

Президент Азербайджана подверг критике санкционную политику США

Президент Азербайджана подверг критике санкционную политику США

США поставили цель лишить Грузию &quot;Мечты&quot;

США поставили цель лишить Грузию "Мечты"

США угрожают Турции отключением от SWIFT за торговлю с Россией

США угрожают Турции отключением от SWIFT за торговлю с Россией

У США появился новый главный противник

У США появился новый главный противник

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы